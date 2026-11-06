Piden 29 años de cárcel para un sacerdote de Ourense acusado de violar a sus dos sobrinas

La Fiscalía pide 29 años de cárcel para un sacerdote de la Diócesis de Ourense, acusado de agredir sexualmente a sus dos sobrinas, menores de 16 años en el momento de los hechos, aprovechándose "de su situación de superioridad".

Los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2009. La primera de las víctimas tenía tan solo 12 años, cuando el sacerdote, tío paterno de la menor, violó a la niña en reiteradas ocasiones, en domicilios familiares y en dependencias vinculadas al ámbito religioso.

La segunda de las víctimas tenía entre los 8 y los 13 años de edad, cuando su tío cometió los mismos actos de forma reiterada con ella.

Sufren trastorno por estrés postraumático

Según ha solicitado el fiscal, el juicio se celebrará a puerta cerrada con el objetivo de proteger la intimidad y la dignidad de las víctimas, y para "limitar los daños producidos a las víctimas" que, a causa de los hechos, sufren un trastorno por estrés postraumático.

El Ministerio Fiscal ha prohibido al sacerdote aproximare a las víctimas a menos de 500 metros, y comunicarse con ellas durante 10 años. Además, con respecto a la primera de ellas tendrá que enfrentarse a una pena de cárcel de 15 años, y a una indemnización de 150.000 euros por daños morales y perjuicios.

Con respecto a la segunda víctima, el sacerdote deberá cumplir con una pena de prisión de 14 años y una indemnización de 110.000 euros.

Investigan a un sacerdote en Valencia por agredir a dos hermanos menores

El pasado 6 de mayo, otro sacerdote de Valencia era detenido, tras haber agredido sexualmente a dos monaguillos menores de edad. Ambos eran hermanos de 15 y 17 años, y le contaron a su madre lo ocurrido en su casa de Catellón durante una comida familiar, donde coincidieron con el cura.

Uno de los dos hermanos relató que el párroco le había tocado sus partes íntimas en reiteradas ocasiones y que, a pesar de sus quejas para que parara, éste nunca lo hizo. Este testimonio animó a su hermano a confesar que el sacerdote también había abusado de él, aunque el cura les había pedido que no contaran nada.

La madre decidió destapar lo ocurrido al pensar que podría haber casos similares. La presunta agresión sexual está siendo investigada.