La comunidad judía española denuncia una campaña de odio: "Es una situación de acoso y miedo"

La comunidad judía cree que la postura del Gobierno ha favorecido un crecimiento de odio hacia ellos en España.

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado los "graves incidentes" que tuvieron lugar este domingo durante la Vuelta Ciclista en Madrid, que consideran una "amenaza directa al orden público" y ha pedido a las autoridades "responsabilidad" y "firmeza". Ha señalado que "convertir un evento deportivo internacional en un campo de agitación violenta es absolutamente inaceptable". Asimismo, aseguran que los actos vandálicos antisemitas ocurren cada vez con más frecuencia.

"La violencia y la intimidación no pueden tener cabida en una sociedad democrática ni pueden ser amparadas bajo la falsa bandera de la libertad de expresión. Estos hechos suponen una amenaza directa al orden público, a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos", ha afirmado.

Además, ha expresado que "este tipo de manifestaciones violentas alimentan el odio y dan cobertura a un preocupante incremento del antisemitismo en España". Para la Federación "resulta intolerable que, bajo pretextos ideológicos, se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía".

También, ha exigido a las autoridades que actúen "con responsabilidad y firmeza, evitando en todo momento alentar, blanquear o tolerar estas conductas". "Cualquier permisividad frente a la violencia supone un retroceso democrático y un riesgo grave para la cohesión social", ha subrayado.

María Royo, directora de comunicación de la FCJE, ha declarado que "la situación de la comunidad judía española nunca ha sido como está siendo en los dos últimos años. Es una situación de acoso, de miedo, porque a los judíos españoles se les viene encima este tsunami de hostilidad y de agresión."

El ministro israelí de Exteriores acusó a Sánchez de incitar las manifestaciones propalestinas de La Vuelta

La encargada de negocios ha sido convocada después de que el domingo el ministro israelí de Exteriores acusara a Sánchez de incitar las manifestaciones propalestinas que provocaron la cancelación de la última etapa de La Vuelta en Madrid. "La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España", escribió el líder de la diplomacia israelí en la red social 'X', donde también añadió: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

En los últimos meses, el Gobierno ha convocado al encargado de negocios israelí en distintas ocasiones para trasladar una queja formal por algunas decisiones del Ejecutivo hebreo. Las convocatorias se dirigen a la encargada de negocios de la Embajada de Israel porque en España no hay embajador desde mayo de 2024, cuando fue retirado por el Gobierno de Netanyahu después de anunciar el presidente del Gobierno que reconocería el Estado de Palestina.

