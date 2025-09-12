La ministra Margarita Robles, "contraria a la violencia sobre ciclistas" en la Vuelta a España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado en Espejo Público de Antena 3 su preocupación por las escenas que ponen en peligro la seguridad de los ciclistas en La Vuelta: cree que "no es necesario" ejercer ningún tipo de violencia contra estos deportistas para condenar precisamente la "violencia indiscriminada" y el genocidio en Gaza.

"No son necesarios actos de violencia que comprometan la seguridad de los propios ciclistas"

"Soy totalmente contraria a que se pueda ejercer cualquier tipo de violencia sobre los corredores. Las escenas que hemos visto estos días, donde ha habido corredores, ciclistas que han caído al suelo no las comparto en absoluto", ha enfatizado Robles en una entrevista con Susanna Griso. "Ha habido ciclistas que han caído al suelo y no lo comparto", ha lamentado. La ministra ha reivindicado asimismo que el compromiso y el liderazgo de España con la defensa de Palestina.

Robles ha apuntado asimismo que es la organización de La Vuelta Ciclista a España quien debe decidir sobre la participación el equipo israelí, motivo que ha despertado las protestas desde el inicio de la prueba, pero quiere dejar claro que "no son necesarios actos de violencia que comprometan la seguridad de los propios ciclistas y las personas que están presentes".

En su opinión, es incoherente el uso de la violencia cuando precisamente se condenan los actos "execrables" de Israel y el ejercicio de la violencia indiscriminada "Somos muy críticos con Netanyahu, pero tenemos que ser muy claros y contundentes con esta violencia sobre ciclistas que están realizando un deporte. Yo personalmente no lo puedo compartir", ha apostillado en Espejo Público.

El Gobierno, partidario de la prohibición

Asimismo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó que al Gobierno "le gustaría y apoyaría" que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional no permitieran la participación de clubes rusos o equipos patrocinados por empresas israelíes en las competiciones deportivas, tal como decidieron otros organismos internacionales del deporte en 2022.

