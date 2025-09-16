Los enigmas de la desaparición en Gran Canaria del joven británico James Nunan hace dos meses

El hallazgo de un velero a la deriva a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria ha desatado un enigma aún sin respuesta. La embarcación, avistada el 25 de agosto por el avión de búsqueda Sasemar 101, presentaba claros signos de abandono. A bordo no quedaba rastro alguno de su tripulante, el ciudadano británico James Nunan, de 34 años. Solo su perra, sorprendentemente ilesa, aguardaba entre el silencio de la cubierta, como única testigo de lo ocurrido en alta mar. La Guardia Civil, que asumió la investigación, mantiene abiertas todas las hipótesis, aunque por ahora el misterio permanece intacto.

La última pista conocida

El rastro de James se perdió días antes del hallazgo del velero. Según los registros de su tarjeta bancaria, la última actividad data del 18 de agosto, cuando cenó en un kebab cercano a la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria. Horas antes había hecho una retransmisión en directo desde una zona próxima a El Confital, un espacio natural cercano a esa playa.

Ese mismo día, su hermana relató en redes sociales que James había sufrido el robo de su mochila y su pasaporte. La denuncia por la desaparición del documento se registró a las seis de la mañana, aunque la familia no puede confirmar si fue él mismo quien realizó el aviso.

Una travesía en solitario

El joven británico había informado a sus allegados de sus planes de emprender en solitario una travesía atlántica desde Gran Canaria, en compañía de su perra. La noticia del hallazgo del velero, vacío y sin señales de lucha o accidente aparente, no ha hecho sino acrecentar las dudas de sus seres queridos.

“Hay muchas cuestiones sin resolver”, explica Paul, portavoz accidental de la familia trasladada a Gran Canaria. A bordo del velero, un móvil destrozado y una nevera desaparecida son elementos que aún se están investigando. Quienes robaron a James, ¿pudieron seguirle hasta su barco? La pequeña embarcación hinchable con la que regresaría a su velero estaba dentro de la mochila robada, ¿cómo volvió hasta el barco entonces?

La Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas, aunque por el momento no ha trascendido ninguna hipótesis oficial sobre lo que pudo ocurrir en la embarcación ni en las horas previas a su desaparición.

La familia, volcada en la búsqueda

Desde hace dos semanas, la hermana y el padre de James se encuentran en Gran Canaria tratando de reconstruir sus últimos movimientos, con la ayuda de Paul, que hace las veces de traductor. Hoy mantuvieron una reunión con la Guardia Civil en la isla para conocer los avances de la investigación y, según explican, no están dispuestos a rendirse.

Disponen de imágenes de las cámaras de seguridad del local donde James cenó la última noche en que se le vio. Con esos datos intentan recomponer un rompecabezas en el que también figura el misterioso robo de la mochila y la denuncia del pasaporte. La familia asegura que continuará colaborando activamente con las autoridades y compartiendo la información que logre reunir.

Mientras la embarcación permanece en tierra y la investigación sigue abierta, el paradero de James Nunan continúa siendo un enigma. Su familia insiste en que cada detalle puede ser clave para entender qué sucedió aquella noche y confían en que la verdad acabe saliendo a la luz.

