España convoca por segunda vez a la encargada de negocios de Israel tras las reacciones por La Vuelta

El Ministerio de Asuntos Exteriores convoca a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, en protesta por las "inaceptables" palabras y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta medida se une a la decisión del Ministerio que dirige José Manuel Albares de llamar también a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.

Es la segunda cita a la encargada de negocios israelí tras la cursada la semana pasada para rechazar las declaraciones del primer ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, en las que acusó a España de lanzar una "flagrante amenaza genocida contra Israel".

Este lunes, Gideon Saar aseguró en un mensaje en sus redes sociales que "Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad", tras lo que recordó que "fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto".

El ministro israelí de Exteriores acusó a Sánchez de incitar las manifestaciones propalestinas de La Vuelta

En este caso, la encargada de negocios ha sido convocada después de que el domingo el ministro israelí de Exteriores acusara a Sánchez de incitar las manifestaciones propalestinas que ocasionaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid. "La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España", denunció el líder de la diplomacia israelí en la red social 'X', donde también escribió: "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!".

En los últimos meses, han sido varias las veces que el Gobierno ha convocado al encargado de negocios israelí para trasladar una queja formal por distintas actuaciones y declaraciones del Ejecutivo hebreo. Las convocatorias se dirigen a la encargada de negocios de la embajada de Israel porque en España no hay embajador de este país desde mayo de 2024, cuando fue retirado por el Gobierno de Netanyahu tras anunciar el presidente del Gobierno que reconocería el Estado de Palestina.

