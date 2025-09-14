Almeida sobre la cancelación de la vuelta ciclista: "Es fruto de lo alentado por Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, ha comparecido en rueda de prensa tras la cancelación de la vuelta ciclista por las protestas propalestinas. "Lo sucedido hoy en Madrid es fruto de lo alentado por Sánchez", ha manifestado.

Almeida ha asegurado que los incidentes que han obligado a interrumpir la última etapa de LaVuelta 2025 en la capital es una de las tardes más tristes que recuerda en Madrid. "La violencia de los pacifistas ha hecho que ciclistas se tiraran al suelo. Venían con chinchetas, cristales... Son violentos alentados por declaraciones como las de esta mañana del presidente del Gobierno", ha asegurado Almeida.

Así las cosas, el regidor de Madrid ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya "vencido" al deporte, tras haberse suspendido la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las protestas propalestinas en el centro de la capital de España. "Ha incitado a los manifestantes aquí en Madrid, sabiendo que había una ciudad blindada y que estábamos preocupados", ha manifestado Martínez Almeida, que ha confesado que el Ayuntamiento ya manejaba la posibilidad de que algo así ocurriera. "Estaba claro lo que había pasado en etapas anteriores, lo goloso que era para esa gentuza hacerlo en las calles de Madrid y lógicamente teníamos la idea de que pudiera suceder", ha dicho.

Hechos graves e irresponsables

El alcalde de Madrid, que ha calificado los hechos de graves e irresponsables, ha asegurado que Madrid se ha desbordado de violencia. "Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país", ha insistido, al tiempo que ha arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Irene Montero, Pablo Iglesias y todos los políticos de izquierdas que han alentado a los radicales propalestinos a boicotear la Vuelta a España. "Me indigna la imagen de Irene Montero ayer intentando parar una carrera. También la de Sánchez, Pablo Iglesias… Que nadie piense que estos políticos sufren por Gaza", ha dicho Almeida, que revelaba que la carretera estaba llena de clavos, cristales, chinchetas… "La imagen es lamentable", ha dicho.

Dada la violencia, policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa a su paso por la capital. En el Paseo del Prado, cerca de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad.

