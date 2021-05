Cómo pedir cita para la vacuna contra el COVID-19 en tu comunidad y no perder el turno

Llegan las vacaciones de verano en plena campaña de vacunación y se plantean algunas preguntas para pedir cita para la vacuna del COVID, "si me citan para vacunarme y estoy de vacaciones fuera de mi región ¿Pierdo el turno? ¿Puedo cambiarla? Estos son los planes en cada comunidad autónoma para solicitar cita para la vacuna del coronavirus.

Los planes de las comunidades

La Junta de Andalucía ponen en funcionamiento el sistema de cita para la vacuna del Covid, aunque aún no está operativo para todas las edades. Pueden solicitar cita las personas nacidas entre 1962 y 1969 y las nacidas en 1953 y años anteriores. Pueden solicitarlo a través de la app Salud Responde y del teléfono 955 54 50 60.

La campaña de vacunación del coronavirus en Aragón está organizada por medio del sistema de cita para la vacunación del covid. Cada uno puede elegir una fecha y una hora en la que tenga disponibilidad para asistir a vacunarse. Se debe acceder a la web de Salud Informa y seleccionar un día y una hora. Las fechas están limitadas.

La Comunidad de Madrid también ha lanzado el sistema de cita para recibir la vacuna del covid en el grupo de población de entre 57 y 67 años. Cada día hay 2.000 citas disponibles y se puede solicitar en la web de la comunidad que comenzará a estar activa hoy.

Los que la soliciten la cita para acudir a la vacunación del coronavirus Covid-19 recibirán un código de verificación a través de SMS para proceder a su confirmación. El ciudadano recibirá un SMS de recordatorio, con al menos 24 horas de antelación.

En el caso de Galicia la cita para la vacuna del Covid es telefónica pero si se recibe la citación y no se puede acudir a la vacunación hay que presentar justificante si se quiere recuperar en otra fecha. Navarra permite elegir la fecha para la vacunación, aunque con limitaciones por la cantidad de vacunas disponibles. Murcia también da la opción de seleccionar fecha pero dentro de un calendario limitado.

Baleares tiene activada la autocita desde hace días. Se puede solicitar por medio del BITCITA, elegir la fecha y la hora para ser vacunado si se encuentra dentro del grupo de la franja de edad. Canarias también tiene activada la cita previa, se accede desde este enlace www.canariassevacuna.com y rellenar un formulario. El ciudadano recibirá un mensaje con la cita.

En la Comunidad Valencia y Castilla y León es diferente, si no se puede acudir a la cita fijada para vacunarse se vuelve a la cola de espera. En Asturias, se ofrecen dos citas y en caso de no poder acudir a ninguna de las dos se regresa a la lista de espera. Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha aún no han decidido su protocolo de vacunación para el verano. País Vasco, Cantabria y Cataluña todavía no han decidido.