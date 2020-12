Cómo pasar el puente de la Constitución en Madrid: Viajar a otras comunidades, restricciones y toque de queda

El Puente de la Constitución es -junto a la Navidad- una de las fechas que más preocupan a las autoridades sanitarias para evitar que disparen de nuevo los contagios. Los habitantes de la Comunidad de Madrid tendrán que celebrar este puente de diciembre de forma distinta por culpa del coronavirus. Las autoridades madrileñas han decidido cerrar la Comunidad de Madrid más allá del puente. Vemos qué se puede hacer, si se puede viajar a otras comunidades y que restricciones están en vigor en Madrid.

Restricciones en Madrid durante el puente de diciembre

El coronavirus lo ha cambiado todo. En España cada comunidad autónoma pone sus reglas y la de Madrid ha decidido que el puente de la Constitución los madrileños estarán confinados entre el 4 y el 14 de diciembre. El cierre perimetral se suma a las zonas básicas de salud en las que los movimientos están restringidos Quienes no vivan en esas zonas con límites de movimiento tendrán libertad para circular por el resto de la Comunidad de Madrid.

Para salir de la comunidad a otras comunidades se deberá acreditar que es por causas justificadas como ir al médico o al trabajo, a cuidar a un dependiente, para cumplir con alguna obligación legal o administrativa inaplazable o por causas graves de otra índole.

Hay que tener en cuenta el toque de queda

El toque de queda limita los movimientos. No se puede pasear por las calles entre las 00.00 y las 06.00 horas, a excepción como en otros casos que haya una causa justificada. Las autoridades sanitarias recomiendan no pasar la noche en casa de otros familiares o amigos aunque no está prohibido; se trata de un consejo para evitar la propagación del coronavirus.

Límite de reuniones a 6 personas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene el límite de las reuniones en seis personas para este puente de la Constitución aunque baraja ampliarlo para las fiestas de Navidad y ponerlo en 10 personas. De momento en este puente de diciembre existe esa limitación de seis personas para reuniones en interiores o al aire libre. Sólo puede superarse el límite de seis en caso de personas que convivan.

Restricciones horarias en comercios

A diferencia de otras comunidades autónomas como Cataluña, en la Comunidad de Madrid están abiertos todos los sectores, salvo el ocio nocturno. Abiertos pero con límites que se mantendrán en el Puente de la Constitución.

Durante estos días festivos de diciembre se podrá ir a restaurantes y bares, al cine, al teatro o de compras aunque después de las imágenes de aglomeraciones por el Black Friday se recomienda evitar las aglomeraciones. El alcalde de Madrid ha insistido en que el plan de control de aforos funcionó.

-En la hostelería las restricciones suponen que puedan abrir de 06.00 a 00.00 horas, sin la barra y con un aforo del 50%.

-Las terrazas sólo pueden admitir al 75% de los clientes.

-Las discotecas y bares de copas pueden abrir reconvertidos en locales de hostelería y sin pista de baile.

-Los comercios y mercadillos al aire libre, tienen que cerrar a las 22.00 horas con la excepción de las farmacias, las clínicas (también las veterinarias), gasolineras y otros locales de servicios esenciales.

-En el caso de centros comerciales con salas de cine y restaurantes, la hora de cierre se extiende a las 00:00.

-Se puede ir a gimnasios e instalaciones deportivas con la mitad de aforo.

-Las iglesias y otros lugares de culto tienen autorización para llenar la mitad del aforo.

-En los velatorios puede haber 15 personas al aire libre y 10 en espacios interiores.

-En cuanto a los parques infantiles podrán usarse si no están ubicados en zonas básicas de salud con restricciones por coronavirus.