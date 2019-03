Comienza el juicio contra el extorero José Ortega Cano por el accidente mortal

El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla enjuiciará a partir de este martes, y durante cinco sesiones, al exmatador de toros y ganadero José Ortega Cano por el accidente de tráfico ocurrido el 28 de mayo de 2011, cuando su vehículo colisionó contra otro coche provocando el fallecimiento de un vecino de Castilblanco de los Arroyos identificado como Carlos Parra, hechos por los que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel y la retirada del carné de conducir durante seis años.



Fuentes del caso han informado de que la vista oral contra el extorero Ortega Cano se celebrará los días 12, 13, 14, 15 y 19 del presente mes de marzo, fecha en la que está previsto que concluya el juicio con los informes finales por parte del fiscal, la acusación particular y la defensa del exmatador de toros. El juicio comenzará con las cuestiones previas de cada una de las partes, entre las que destaca la impugnación por parte de los abogados del acusado de la prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,26 de gramos de alcohol por litro en sangre, pues consideran que se rompió la cadena custodia de las muestras, y la declaración del extorero.

Además de las cuestiones previas y de la declaración del procesado, en la jornada de este martes está previsto que comparezcan como testigos la viuda de la víctima, Manuela Gurruchaga, y el hermano del propio Carlos Parra, Manuel Parra. En la vista oral, comparecerán, además del acusado, alrededor de 30 personas, entre testigos, guardias civiles y peritos. La juez sustituta Sagrario Romero celebrará el juicio pese a la petición de suspensión planteada por uno de los abogados que ejercen la acusación particular en nombre de la familia, Andrés Avelino Romero, quien había realizado tal solicitud al encontrarse de baja aquejado de varicela.

No obstante, la juez rechazó esta petición de suspensión al entender que, en caso de que el letrado no se recupere y no pueda asistir a la vista oral, su hermano Luis Romero podrá representar a la familia de la víctima al estar también personado para defender sus intereses. La juez sustituta Sagrario Romero relevó a finales de febrero en el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla a Trinidad Vergara después de que ésta solicitara su traslado al Juzgado de Primera Instancia número 10.



Las fuentes consultadas han destacado que se trata de una de las jueces sustituta de la provincia de Sevilla "con más experiencia". Así, ha ejercido durante seis meses en el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla, que había quedado vacante después de que su titular, Francisco Guerrero, fuera elegido juez decano de Sevilla.



En total, se han acreditado para cubrir el juicio profesionales de 40 medios de comunicación locales, regionales y nacionales. La Fiscalía de Sevilla solicita para el acusado cuatro años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años por el accidente ocurrido el 28 de mayo de 2011, cuando el Mercedes Benz R320 que conducía Ortega Cano colisionó frontalmente con el vehículo de la víctima en la carretera que une Burguillos con Castilblanco de los Arroyos.



Según el Ministerio Público, que le imputa un delito de homicidio imprudente en concurso con dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria y otro por circular bajo los efectos del alcohol, el exmatador de toros circulaba bajo los efectos del alcohol, lo que "le mermaba los reflejos necesarios para" conducir, "haciendo que su conducción fuera irregular, realizando maniobras arriesgadas para él mismo y los demás usuarios de la vía".

El fiscal relata que los hechos tuvieron lugar sobre las 22,00 horas del día 28 de mayo de 2011, cuando el acusado, tras dejar a su hija en Villaverde del Río, emprendió el viaje de regreso a su casa en la finca Yerbabuena, ubicada en Castilblanco.

Así, precisa que el exmatador de toros circulaba en un Mercedes Benz R320 "en condiciones no apropiadas para ello" debido "a la previa ingestión excesiva de alcohol".Así, circulando por la A-8002 "en un tramo curvo a la derecha, con visibilidad reducida, con señalización tanto vertical como horizontal de prohibido adelantar, con señal de advertencia de peligro y limitación genérica de prohibición de circular a más de 90 kilómetros por hora, el acusado perdió el control del vehículo al trazar la curva, invadiendo durante 60 metros el carril de sentido contrario, llegando a colisionar de frente contra el Seat Aleta" conducido por la víctima, relata el fiscal.

Añade el fiscal que el acusado circulaba a 125,2 kilómetros por hora frente a los 51 km/h de la víctima. Así, y a consecuencia de la "brutal" colisión, Parra falleció en el acto por traumatismo torácico severo y rotura cardiaca.



Respecto al acusado, sufrió numerosas fracturas y heridas que le provocaron un shock hipovolémico, quedando atrapado en su vehículo, del que fue excarcelado casi dos horas más tarde, tras lo que fue ingresado en el Hospital Virgen Macarena a las 1,00 horas del 29 de mayo.