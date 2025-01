Narcolanchas en Sevilla a plena luz del día: la Guardia Civil denuncia impunidad y falta de medios ante el narcotráfico

La imagen de varias narcolanchas navegando impunemente por el Guadalquivir en plena Sevilla capital ha causado indignación y preocupación. La escena, que tuvo lugar este martes a la altura del Estadio de la Cartuja, refleja la creciente presencia del narcotráfico en la zona y la impotencia de las fuerzas de seguridad para actuar ante estas organizaciones criminales.

El fenómeno de las embarcaciones semirrígidas utilizadas por los narcotraficantes no es nuevo en el cauce del Guadalquivir. Durante años, este río ha servido como una de las principales rutas de entrada de droga a España, primero con el tráfico de hachís y ahora, según fuentes policiales, con una creciente importación de cocaína procedente de Sudamérica. Sin embargo, el descaro con el que estas lanchas se pasearon este martes por la ciudad ha sido algo inédito.

Las narcolanchas sin miedo a la ley

Testigos pudieron ver al menos cinco embarcaciones semirrígidas, conocidas como "gomas", surcando el río a plena luz del día. En ellas, los narcotraficantes iban encapuchados para evitar ser identificados mientras transportaban garrafas de gasolina y víveres, un indicio claro de que se trataba de petaqueros, es decir, los encargados de abastecer de combustible a las lanchas que transportan la droga.

Desde los puentes de Sevilla, la escena era evidente: agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la orilla, sin posibilidad de intervenir de manera efectiva. Las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil no pueden remontar el Guadalquivir hasta la capital, y en Sevilla no hay embarcaciones adecuadas para perseguir este tipo de delitos. Solo un helicóptero pudo seguir sus movimientos, mientras los narcotraficantes se desplazaban río arriba y río abajo sin oposición alguna.

"Hemos visto la total impunidad con la que se pasean", denuncia Melisa Carmona, portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil (JUCIL). "Llevamos tiempo advirtiendo que esto iba a pasar. Desde el asesinato de nuestros compañeros en Barbate hace un año, el principio de autoridad se está perdiendo y ellos lo saben. No tienen miedo a nada porque falta personal, medios y una legislación más contundente para frenar esta lacra".

La falta de recursos deja al narcotráfico sin control

"Solicitamos un Servicio Marítimo en Sevilla", añade Carmona. "Nos están llegando imágenes de narcolanchas en la Cartuja y no podemos hacer nada. También pedimos que se refuercen los efectivos en la costa andaluza, donde apenas hay patrulleras en condiciones de operar".

Además, desde JUCIL exigen cambios en el Código Penal para que los "petaqueros" no sean sancionados únicamente con una infracción administrativa. "Estas personas abastecen de combustible a los narcotraficantes y deberían enfrentarse a penas más severas. No es una simple falta, es un eslabón clave del tráfico de drogas", argumenta la portavoz.

Otra posible solución que plantean en la intervención de la Armada, que cuenta con medios más avanzados para hacer frente a este tipo de mafias. "Si fuera necesario, podrían hacerse cargo con helicópteros y patrulleros de mayor alcance por controlar estas embarcaciones", sugieren desde la asociación.

Los narcotraficantes desafían a las fuerzas de seguridad

La audacia con la que operan estos criminales quedó en evidencia cuando, según algunos testigos, pusieron música a los agentes de la Guardia Civil desde sus embarcaciones, una provocación que refleja la falta de temor a ser detenidos.

"Ellos no tienen miedo. Se ve en las imágenes cómo saludan impunes", lamenta Carmona. "Teníamos una unidad de élite, el OCON-SUR, que les hacía frente, y mientras operó, los narcotraficantes eran más cautelosos. Pero ahora, fíjense: se pasean a la luz del día. No tienen miedo porque saben que no hay recursos suficientes para combatirlos".

Un río convertido en autopista del narcotráfico

La presencia de estas lanchas en Sevilla no es un caso aislado. El Guadalquivir se ha consolidado en los últimos años como una vía clave para la entrada de droga en Europa. En diciembre, la Guardia Civil incautó siete toneladas de cocaína en Coria del Río, y semanas después, en La Puebla del Río, se decomisaron otras tres toneladas de la misma sustancia, en una operación en la que se encontraron fusiles de asalto AK-47 en manos de los narcos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com