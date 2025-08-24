Queman a un okupa con un soplete para echarlo de una vivienda y montar una plantación de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en Torrent, Valencia, a cinco personas acusadas de atacar de forma violenta a un hombre que residía como okupa en una vivienda. Los arrestados, tres hombres y dos mujeres de entre 23 y 47 años, habrían golpeado y llegado a quemar con un soplete a la víctima para forzarla a abandonar el domicilio. Los agresores querían instalar en el piso una plantación indoor de marihuana.

La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima. El hombre relató a los agentes que había sido atacado dentro de la vivienda, recibiendo golpes y quemaduras en el cuello, cabeza y cuero cabelludo con un soplete. Además, los agresores aprovecharon el asalto para robarle un teléfono móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Según fuentes policiales, los cinco detenidos eran delincuentes habituales en la zona. Entre todos acumulaban más de 100 arrestos previos por diferentes hechos delictivos. Tras varias gestiones y gracias a la colaboración del agredido, los agentes lograron identificarlos y detener a cuatro de ellos de forma inmediata.

El instigador se disfrazaba con barba postiza

El quinto implicado, considerado el instigador del ataque, logró inicialmente huir. Contra él pesaban hasta siete órdenes judiciales en vigor. Para evitar ser localizado, se disfrazaba con gorras y una barba postiza y salía de su domicilio de madrugada para despistar a la Policía.

Finalmente, fue localizado cuando abandonaba un local en Torrent. Al ver a los agentes intentó escapar, pero fue reducido y arrestado en ese mismo momento. Posteriormente pasó a disposición judicial.

