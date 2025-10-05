Dos muertos en sendos incendios en Palencia y Teruel

Una mujer ha fallecido y dos personas han resultado heridas este domingo en el incendio de una vivienda en el número 62 de la calle San Antonio de Palencia capital, según datos del 112 Castilla y León recogidos por la agencia de noticias Europa Press.

El suceso ha tenido lugar a las 00.21 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido llamada que avisaba del incendio, si bien el alertante no tenía constancia de que hubiese alguna persona herida o afectada por el humo.

El 112 ha avisado del fuego a los Bomberos y la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias han confirmado el fallecimiento de una mujer, de la que por el momento no se tienen más datos, al tiempo que el personal sanitario de Sacyl ha atendido a otras dos personas afectadas por el humo, a quienes se ha trasladado más tarde al hospital de Palencia.

Otro fallecido en Teruel

Por otra parte, un joven de 34 años de edad ha muerto en el incendio de un domicilio en la calle Valcaliente, en la zona de la Judería del Centro Histórico de la capital turolense en una vivienda situada en un bloque de cuatro pisos, según ha informado la Policía Local.

La víctima ha fallecido a consecuencia de la inhalación de humo provocada por el fuego.

Los bomberos han realizado las labores de extinción del piso en el que se ha originado el fuego, en el que ha fallecido este varón, que era el único ocupante de la vivienda. Además, han desalojado las otras siete viviendas y han realizado labores de ventilación por el humo, ha informado la Diputación.

Han intervenido un oficial y cinco bomberos con dos vehículos. En colaboración con 061, Policía Nacional y Policía Local.

