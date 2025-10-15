Detenido en La Codosera por un posible crimen machista tras morir atropellada su pareja

Una mujer de 46 años murió anoche en La Codosera tras ser atropellada por un vehículo que, según los primeros indicios, conducía su pareja, de 43 años, ya detenida por la Guardia Civil. La investigación permanece abierta y no se descarta que se trate de un caso de violencia machista, según confirman fuentes del operativo.

El suceso ocurrió en torno a las 23.00 horas en la calle Enrique Tierno Galván, a la salida del pueblo y a unos 500 metros del Ayuntamiento. El alcalde, Juan Manuel Gómez, detalló que algunos testigos situaron a la pareja de la fallecida al volante del turismo en el momento del atropello. El arrestado trabaja en Badajoz y reside en La Codosera, municipio de unos 2.000 habitantes próximo a la frontera con Portugal.

Según el regidor, se trataba de una “pareja normal”, conocida por los vecinos, tal y como sucede en poblaciones pequeñas, y sin hijos. La noticia ha provocado consternación en el municipio, que amaneció con dispositivo policial y un fuerte impacto social por la cercanía entre vecinos.

Investigación en marcha y tipificación pendiente

La Guardia Civil ha abierto diligencias para determinar cómo y por qué se produjo el atropello. La tipificación penal dependerá de lo que arrojen las pruebas testificales y periciales. De confirmarse el móvil machista, sería el tercer caso en Extremadura en lo que va de 2025.

Dónde pedir ayuda

El 016 atiende a víctimas de violencia machista 24/7 y en 53 idiomas. También está disponible el correo 016-online@igualdad.gob.es y el WhatsApp 600 000 016. Los menores pueden llamar a la Fundación ANAR (900 20 20 10). En una emergencia, marque 112.

