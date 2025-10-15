Efemérides de hoy 15 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de octubre?

El 15 de octubre de 2003, China consigue enviar al espacio a Yang Liwei, el primer taikonauta chino que consiguió ascender los cielos y llegar hasta los límites de la órbita terrestre. Este evento convirtió a China en el tercer país, por detrás de EE. UU. y Rusia (anteriormente la Unión Soviética), en completar con éxito una misión espacial de estas características. Yang Liwei viajaría al cosmos a bordo de la 'Shenzou 5' ('Nave Divina'), lanzada desde la base Centro de Lanzamiento de Satélites en Jiuquan, en la región de Gansu. Hu Jintao, presidente de la República Popular China por aquel entonces, acudió a la cita del que podía ser uno de los hitos más importantes de la historia del país. En el momento en el que Yang Liwei consiguió aterrizar en tierra, China confirmaba su consolidación como potencia mundial, demostrando que sus avances científicos y tecnológicos podían estar a la par de sus principales rivales.

Un 15 de octubre, pero de 1967, la Unión Soviética inaugura '¡La Madre Patria Llama!' en Stalingrado, actual Volgogrado, una estatua de 85 metros de altura, la más grande en el mundo en ese momento. El monumento fue realizado en homenaje de la victoria del bando soviético en la batalla de Stalingrado, clave en la victoria de la URSS en el frente del este europeo contra la Alemania nazi. La construcción comenzó en 1959 y terminaría ocho años después, alzando la estructura sobre el cerro Mamáyev Kurgán. La modelo que posó para la estatua fue Valentina Izótova, una local de la ciudad.

¿Qué pasó el 15 de octubre?

1815.- Napoleón llega a la Isla de Santa Elena, donde morirá seis años después.

1841.- El general Diego de León es fusilado en Madrid por su frustrado asalto al Palacio Real.

1924.- Se publica el Manifiesto del Surrealismo, de André Breton.

1946.- Se suicida en la cárcel de Nuremberg el mariscal alemán Hermann Goering.

1970.- En Egipto, Anuar el Sadat asume la presidencia del país tras el fallecimiento de Nasser.

1977.- Firmada la Ley de Amnistía en España (entra en vigor dos días después).

1988.- El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.

1999.- El Tribunal Supremo condena al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable.

2004.- El Gobierno español aprueba el carnet por puntos con el fin de reducir los accidentes de tráfico.

2014.- Las dos Coreas celebran su primera reunión militar bilateral en siete años.

2019.- La coalición internacional confirma su retirada del noreste de Siria tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, en el mismo sentido.

¿Quién nació el 15 de octubre?

1901.- Enrique Jardiel Poncela, escritor español.

1920.- Mario Puzo, escritor estadounidense.

1925.- Aurora Bautista, actriz española.

1955.- Joaquín Caparrós, entrenador de fútbol.

1959.- Sarah Ferguson, aristócrata británica.

1969.- Carlos Alsina, periodista español.

1994.- Sebastián Yatra, cantante colombiano.

¿Quién murió el 15 de octubre?

1917.- Mata Hari, espía neerlandesa.

1964.- Cole Porter, compositor estadounidense.

2005.- Ramón Gaya, pintor y poeta español.

2012.- Norodom Sihanuk, exrey de Camboya.

2018.- Paul Allen, cofundador de Microsoft.

2021.- Geli Albaladejo, actriz española.

2024.- Antonio Skármeta, escritor chileno.

¿Qué se celebra el 15 de octubre?

Hoy, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos.

Horóscopo del 15 de octubre

Los nacidos el 15 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre, se celebra santa Teresa de Ávila.