Detenida una pareja por robo con fuerza en un establecimiento de Fuerteventura

La Guardia Civil ha detenido el pasado 19 de agosto a un hombre y una mujer, un matrimonio residente en Fuerteventura, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un local comercial del municipio de La Oliva. Los productos sustraídos ascienden a un valor total de 6.845,33 euros.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por el representante legal del establecimiento afectado, que alertó sobre dicho robo a finales de junio. Según las pesquisas, los autores habrían actuado de una manera ya conocida para ellos en ocasiones anteriores. Lo hacían fracturando las puertas de acceso con herramientas contundentes, como mazas, para luego sustraer, en pocos minutos, botellas de alcohol y productos de tabaco antes de huir del lugar con rapidez.

Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia, los agentes lograron identificar a los sospechosos y relacionarlos con otros hechos delictivos registrados previamente en Corralejo. Esta conexión permitió culminar con su detención el pasado 19 de agosto.

Los arrestados no son desconocidos para las fuerzas de seguridad. Ambos habían sido detenidos ya en los meses de junio y julio, acumulando un total de ocho delitos contra el patrimonio. Con esta última intervención, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer nueve robos con fuerza cometidos en La Oliva a lo largo de 2025, alcanzando aproximadamente 30.000 euros en perdidas económicas a los establecimientos involucrados.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado de guardia de Puerto del Rosario con las diligencias instruidas. Desde el cuerpo policial han destacado que estas actuaciones forman parte del compromiso de la Guardia Civil con la seguridad ciudadana y la protección del tejido comercial local frente a la delincuencia.

