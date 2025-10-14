Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

MÁLAGA

Encuentran el cadáver de una persona dentro de un saco en un pantano de Almogía, Málaga

El cadáver ha sido hallado este martes, dentro de un saco, en el embalse de Casasola.

Vista a&eacute;rea del embalse de Casasola, en Almog&iacute;a (M&aacute;laga)

Vista aérea del embalse de Casasola, en Almogía (Málaga)EFE

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

La Guardia Civil investiga la muerte de una persona que ha aparecido dentro de un saco en el pantano en el embalse de Casasola, han informado a EFE fuentes de la investigación. El cuerpo ha sido localizado sobre las 11.30 horas, cuando la Policía ha recibido una llamada de alerta.

Hasta la zona se ha trasladado la Policía Local de Almogía, que ha avisado a la Benemérita, que apunta a una muerte violenta por cómo estaba dispuesto el cuerpo: se ha encontrado en el interior de una especie de saco, cerrado con cintas y en una zona de difícil acceso. El cadáver se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia, que determinará las causas de la muerte.

La alcaldesa de Almogía, Antonia García, asegura a 'Europa Press' que hasta el momento no tienen constancia de que ningún vecino esté en paradero desconocido. Por el momento, se desconocen más detalles del caso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El exceso del uso del móvil, una adicción silenciosa que afecta a la salud y la seguridad vial

Móvil

Publicidad

Sociedad

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal

Así es 'Musapiel', el primer cuero vegetal canario elaborado con residuos de platanera

Vista aérea del embalse de Casasola, en Almogía (Málaga)

Encuentran el cadáver de una persona dentro de un saco en un pantano de Almogía, Málaga

El emú atropellado

El misterio del emú atropellado en Gran Canaria

El Gobierno de Cantabria niega el colapso en el diagnóstico de las mamografías
Mamografías

Izquierda Unida denuncia ante la Fiscalía de Cantabria retrasos en el diagnóstico de las mamografías

Emotivo reencuentro de 2 hermanos separados durante 67 años
Galicia

El emotivo reencuentro de dos hermanos gallegos que llevaban 67 años sin verse: "Es inexplicable"

Hospital Reina Sofía de Córdoba
Negligencia médica

De un esguince a quedar en coma, la familia de Pedro denuncia una supuesta negligencia médica en Córdoba

La familia de Pedro exige una investigación tras denunciar deficiencias en la atención médica.

Tomar mucho café podría reducir el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer
Intoxicación

Hospitalizadas varias personas intoxicadas por beber café con detergente en una pulpería de Lugo

Durante el fin de semana tres de los intoxicados fueron dados de alta del Hospital Lucus Augusti (HULA).

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Cámaras de seguridad

El viejo truco de colocar un cartel de "casa alarmada" sin serlo acaba con multas: así pueden sancionarte

Comedor escolar

2 de cada 3 adolescentes valoran negativamente la comida del comedor escolar: "Era poco apetitosa"

Publicidad