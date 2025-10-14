Encuentran el cadáver de una persona dentro de un saco en un pantano de Almogía, Málaga

La Guardia Civil investiga la muerte de una persona que ha aparecido dentro de un saco en el pantano en el embalse de Casasola, han informado a EFE fuentes de la investigación. El cuerpo ha sido localizado sobre las 11.30 horas, cuando la Policía ha recibido una llamada de alerta.

Hasta la zona se ha trasladado la Policía Local de Almogía, que ha avisado a la Benemérita, que apunta a una muerte violenta por cómo estaba dispuesto el cuerpo: se ha encontrado en el interior de una especie de saco, cerrado con cintas y en una zona de difícil acceso. El cadáver se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia, que determinará las causas de la muerte.

La alcaldesa de Almogía, Antonia García, asegura a 'Europa Press' que hasta el momento no tienen constancia de que ningún vecino esté en paradero desconocido. Por el momento, se desconocen más detalles del caso.

