La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa una residencia ilegal en Elche de cuidados a personas dependientes

El fallecimiento de un joven de 34 años con parálisis cerebral ha destapado en un piso en Elche actividades clandestinas de cuidados de personas con dependencia.

Agentes de la Policía Local de Elche junto con el Cuerpo de la Policía de la Generalitat han intervenido en un piso unifamiliar donde se llevaba a cabo la actividad de cuidado de personas en situación de dependencia, sin ningún tipo de autorización, ni condiciones higiénico-sanitarias.

Tras recibirse el aviso sobre la muerte de un joven, se inició esta actuación policial, unas circunstancias que ahora están siendo investigadas.

Dentro de la vivienda se encontraban varias personas con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down y otras enfermedades neurológicas. Durante esta inspección, los agentes comprobaron que la vivienda no cumplía las condiciones mínimas para el alojamiento de personas dependientes, ya que el inmueble presentaba habitaciones con deficiencias higiénico-sanitarias, restos orgánicos y olores de orina y excrementos, ausencia de ventilación adecuada, suciedad o camas y colchones en estado precario.

Un matrimonio de 58 y 48 años los responsables de la vivienda

Cobraban entre 30 y 45 euros diarios a las familias por cada persona atendida, fuera de cualquier régimen legal, seguridad social o control sanitario. El matrimonio manifestó carecer de cualquier licencia municipal o autorización para el ejercicio de la actividad, no contaba con seguros de responsabilidad civil ni con la habilitación profesional necesaria. Con estas actuaciones realizadas hacen sospechar que esta actividad se vendría realizando desde 2016 en diferentes domicilios y que, en la actualidad, continuaba, de forma clandestina, en este piso inspeccionado, vivienda arrendada y cuyo propietario manifiesta desconocer la utilidad a la que se estaba destinando.

La Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat, de forma inmediata, han clausurado esta actividad realojando a las personas internadas con sus familiares, quienes desconocían las condiciones de dicha vivienda.

Unos hechos que ya han sido denunciados ante la inspección de trabajo, a la Conselleria de Sanidad, por ser el organismo competente para la autorización de estas residencias, y al Ayuntamiento de Elche, por carecer de licencia de actividad, alertando a los servicios sociales para la valoración inmediata sobre la necesidad de asistencia a las personas ingresadas y a sus familias.

