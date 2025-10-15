Noticias de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

La declaración de Ábalos en el Supremo, o el atentado en Ecuador, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025.

Ábalos declara en el Supremo

Ha intendo evitar su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente hasta el último momento. De hecho, el último movimiento lo hacía 48 horas antes de su citación, al renunciar a su abogado, algo que el juez no ha aceptado. El exministro tendrá que acudir a declarar este martes a las 10:00 horas con el que hasta ahora era su letrado. Tras su declaración, el juez decidirá si entra o no en prisión.

Atentado en Ecuador

Las imágenes que llegan desde Guayaquil son muy impactantes. En esta ciudad, la más grande de Ecuador se ha producido un atentado con coche bomba. Un vehículo ha explotado frente a un centro comercial y a un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa. Hay un muerto y al menos 30 heridos. Un segundo vehículo ha sido localizado también con explosivos muy cerca de esa zona, pero se ha neutralizado sin explotar. La policía señala que los artefactos habrían sido fabricados por grupos criminales.

El caos se desata en la zona tras la explosión. Se ha podido confirmar que el fallecido es un taxista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com