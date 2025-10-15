Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 15 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La declaración de Ábalos en el Supremo, o el atentado en Ecuador, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025.

Ábalos declara en el Supremo

Ha intendo evitar su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente hasta el último momento. De hecho, el último movimiento lo hacía 48 horas antes de su citación, al renunciar a su abogado, algo que el juez no ha aceptado. El exministro tendrá que acudir a declarar este martes a las 10:00 horas con el que hasta ahora era su letrado. Tras su declaración, el juez decidirá si entra o no en prisión.

Atentado en Ecuador

Las imágenes que llegan desde Guayaquil son muy impactantes. En esta ciudad, la más grande de Ecuador se ha producido un atentado con coche bomba. Un vehículo ha explotado frente a un centro comercial y a un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa. Hay un muerto y al menos 30 heridos. Un segundo vehículo ha sido localizado también con explosivos muy cerca de esa zona, pero se ha neutralizado sin explotar. La policía señala que los artefactos habrían sido fabricados por grupos criminales.

El caos se desata en la zona tras la explosión. Se ha podido confirmar que el fallecido es un taxista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Detenida en A Coruña 'la matayayas' por la muerte de otra mujer durante un permiso penitenciario

Matayayas

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Detenido en La Codosera por un posible crimen machista tras morir atropellada su pareja

Manifestaciones por Gaza

Paros y huelga general en apoyo a Palestina en toda España dos días después del acuerdo para Gaza

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

Yang Liwei, primer astronauta chino
Efemérides

Efemérides de hoy 15 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 15 de octubre?

Matayayas
Matayayas

Detenida en A Coruña 'la matayayas' por la muerte de otra mujer durante un permiso penitenciario

Un PBE como el que usaron los tripulantes que tuvieron problema
AVIÓN

Advierten a las aerolíneas de un fallo en respiradores de emergencia de los aviones: una máscara casi asfixia a un tripulante

El aviso llega después de examinar las causas del accidente que se produjo en el vuelo Madrid - París que recibió el choque de un pájaro y por el que uno de los tripulantes perdió el conocimiento tras ponerse la máscara de oxígeno.

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal
Cuero vegetal

Así es 'Musapiel', el primer cuero vegetal canario elaborado con residuos de platanera

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal, principalmente fibras de platanera.

Vista aérea del embalse de Casasola, en Almogía (Málaga)

Encuentran el cadáver de una persona dentro de un saco en un pantano de Almogía, Málaga

El emú atropellado

El misterio del emú atropellado en Gran Canaria

El Gobierno de Cantabria niega el colapso en el diagnóstico de las mamografías

Izquierda Unida denuncia ante la Fiscalía de Cantabria retrasos en el diagnóstico de las mamografías

Publicidad