El emotivo reencuentro de dos hermanos gallegos que llevaban 67 años sin verse: "Es inexplicable"

Emoción en estado puro. Lágrimas en los ojos, manos entrelazadas y besos, muchos besos. Todo el rato dándose besos. Es lo que nos encontramos cuando quedamos con Ramón y Basilisa. Estos hermanos de Tomiño, en Pontevedra, han revolucionado las redes sociales con un video en el que se ve el momento en el que se reencuentran después de 67 años. Él la mira, ella espera. Él duda, ella sonríe. Él pregunta, y ella explota en un fuerte abrazo que ha podido hasta con los corazones más duros.

Su historia es la de muchos emigrantes gallegos. Ramón dejó su tierra con 23 años en busca de un futuro mejor. Acabó en Brasil y, aunque al principio se escribían cartas, finalmente perdieron el contacto.

El programa Reencuentros con Galicia ha permitido a unos 200 emigrantes gallegos volver a visitar su tierra natal.

“Hace un tiempo recibimos una carta de Ramón y fue una gran sorpresa”, nos cuenta Basilisa. Por eso cuando vieron en las noticias que había un grupo de 200 emigrantes que habían llegado con el programa Reencuentros con Galicia de la Xunta, decidieron acercarse.

“Mis hijos y mis nietos con los teléfonos móviles estuvieron viendo y acabamos yendo a la residencia en la que estaba alojado este grupo, a ver si estaba él”, relata. Y bingo, allí estaba Ramón. “Yo salí de Brasil con la intención de encontrarla”, cuenta. “Era lo que más quería en el mundo”, sonríe.

Su obsesión era dar con su familia. “No doy crédito de estar aquí”, asegura emocionado. Ese primer encuentro en la residencia llevó al siguiente; una visita a la casa familiar. Y es que Basilisa sigue residiendo en la misma vivienda en la que ambos nacieron y crecieron. “Claro que tenemos muchos recuerdos juntos aquí”, aseguran. Preguntamos por alguno en concreto y la respuesta es unánime: “Mucho trabajo”.

Trabajo en el campo y recuerdos compartidos de cuando eran niños

Ramón recuerda cómo araban el campo y cuidaban de los bueyes. “Era una casa rica”, valora ahora. Por ello nunca pasaron hambre, pero fue a base de trabajo duro, sin descanso. Hoy, muy cambiada en relación a cómo la recordaba él: “Es que pasaron 70 años”. Pero manteniendo aún su esencia.

Francisco, el hijo de Basilisa, asegura que ve a su madre feliz con este reencuentro. “Siempre hablas de la familia y ella claro que hablaba de su hermano, sabíamos que estaba allá pero esto no lo podíamos imaginar”, explica. Lo mismo nos dice Jessica, su nieta: “Yo que llevaba 7 años viviendo fuera y acabo de volver, estoy emocionada. Imagínate él, 70 años, no me lo puedo ni imaginar”. Asegura que para su abuela ha sido una inyección de vida: “Está feliz”. Y felices nos ha hecho también a todos los que hemos podido ver este video y conocer su historia. De las que reconfortan.

