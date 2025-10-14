Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cuero vegetal

Así es 'Musapiel', el primer cuero vegetal canario elaborado con residuos de platanera

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal, principalmente fibras de platanera.

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal

Publicidad

Déborah Sabina
Publicado:

Fibras Naturales Canarias ha desarrollado Musapiel, el primer cuero vegetal canario elaborado a partir de residuos agrícolas locales. El material está compuesto en un 89% por ingredientes de origen vegetal y busca posicionarse como una alternativa sostenible, competitiva y de bajo impacto ambiental frente a los cueros tradicionales.

Innovación y sostenibilidad desde Canarias

El nuevo material combina un sistema gelificante dual, plastificantes naturales y refuerzo de fibra de platanera micronizada, lo que le otorga características técnicas similares a las del cuero animal. Musapiel se presenta como un ejemplo de innovación, al tiempo que impulsa un modelo de economía circular basado en la revalorización de materiales agrícolas.

Según explica Néstor Santiago, director de Fibras Naturales Canarias, “el proceso permite reducir de forma notable tanto la huella de carbono como la huella hídrica del producto, logrando un cuero vegetal libre de plásticos, compostable y con huella hídrica neutra”.

El valor oculto de la platanera

Cada año, el cultivo del plátano genera toneladas de residuos en el Archipiélago, especialmente del tronco de la platanera, conocido localmente como rolo. Tradicionalmente, este material se quedaba en el terreno o se retiraba de las fincas como residuo.

La empresa canaria ha logrado aprovechar ese subproducto para obtener fibra natural, pulpa celulósica y agua reutilizable, productos con aplicaciones en sectores como la moda, la construcción, la automoción o la agricultura.

De este proceso surge Musapiel, fruto de la investigación y la colaboración con Calas Designe, una creadora con larga trayectoria en el ámbito de la moda ética y artesanal. La fibra extraída se microniza y se combina con otros componentes naturales hasta obtener una formulación que se seca al aire, sin necesidad de agua de abasto ni destilada, aprovechando las condiciones climáticas de las Islas.

Un material con identidad canaria

El resultado es un cuero vegetal con textura, resistencia y flexibilidad, elaborado de manera artesanal y sostenible. Cada pieza se seca y cura de forma natural, sin radiación solar directa, para preservar sus propiedades y permitir que el material “respire”, como una piel viva.

El nombre Musapiel proviene de la especie botánica de la platanera, Musa, y del concepto de piel, en alusión al material resultante. Un juego de palabras que resume la esencia del proyecto: la piel de la tierra, la piel de los orígenes y la piel de la platanera.

Una materia prima para diseñadores de todo el mundo

Gracias a este nuevo textil se abre un mundo de posibilidades para diseñadores de moda, no solo de Canarias, que pueden adquirir el material online en la web de Fibras Naturales Canarias. En su presentación se pudieron ver bolsos, pulseras, llaveros, pendientes, pajaritas y hasta un chaleco.

El diseñador canario Moisés Rivero, MR&G Design, se apunta a este nuevo material ya que en sus colecciones siempre está presente la sostenibilidad: "yo no tuve otra forma de diseñar que no fuera de forma sostenible, creo que más creativos deberían sumarse a esta iniciativa y apoyar estos proyectos que ponen en valor no solo la moda hecha en Canarias sino la sostenibilidad". Su próxima colección se podrá próximamente ver en la pasarela de Gran Canaria Moda Cálida.

La Consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, apuntó en la presentación que "este tipo de proyectos son esenciales para el sector de la moda hecha en las islas pues Gran Canaria pertenece a la alianza europea de la moda que tiene como principal misión aplicar la sostenibilidad".

El desarrollo de Musapiel sitúa a Canarias en la vanguardia de los materiales sostenibles de nueva generación, y refuerza su papel como laboratorio de innovación en el aprovechamiento de recursos naturales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Vídeo: Rescatan a dos ancianos atrapados en un congelador durante las inundaciones de Tarragona

Ancianos congelador

Publicidad

Sociedad

Este cuero está compuesto en un 89% de ingredientes de origen vegetal

Así es 'Musapiel', el primer cuero vegetal canario elaborado con residuos de platanera

Vista aérea del embalse de Casasola, en Almogía (Málaga)

Encuentran el cadáver de una persona dentro de un saco en un pantano de Almogía, Málaga

El emú atropellado

El misterio del emú atropellado en Gran Canaria

El Gobierno de Cantabria niega el colapso en el diagnóstico de las mamografías
Mamografías

Izquierda Unida denuncia ante la Fiscalía de Cantabria retrasos en el diagnóstico de las mamografías

Emotivo reencuentro de 2 hermanos separados durante 67 años
Galicia

El emotivo reencuentro de dos hermanos gallegos que llevaban 67 años sin verse: "Es inexplicable"

Hospital Reina Sofía de Córdoba
Negligencia médica

De un esguince a quedar en coma, la familia de Pedro denuncia una supuesta negligencia médica en Córdoba

La familia de Pedro exige una investigación tras denunciar deficiencias en la atención médica.

Tomar mucho café podría reducir el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer
Intoxicación

Hospitalizadas varias personas intoxicadas por beber café con detergente en una pulpería de Lugo

Durante el fin de semana tres de los intoxicados fueron dados de alta del Hospital Lucus Augusti (HULA).

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Vídeo: el momento de un peligroso rescate después de que dos senderistas quedaran atrapados a 1.900 metros en el Pirineo durante toda la noche

Cámaras de seguridad

El viejo truco de colocar un cartel de "casa alarmada" sin serlo acaba con multas: así pueden sancionarte

Comedor escolar

2 de cada 3 adolescentes valoran negativamente la comida del comedor escolar: "Era poco apetitosa"

Publicidad