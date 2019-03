La charca donde se ahogaron los menores en Mazarrón no estaba señalizada

La familia de los hermanos de 4 y 7 años, de origen bosnio, que perdieron la vida en una charca de la localidad murciana de Mazarrón acababa de llegar al municipio para pasar las vacaciones. Los veraneantes asiduos de la zona reconocen que eran conscientes de los peligros que entraña la charca pero, al no existir señalización que advierta de la peligrosidad, los turistas recién llegados a la zona no conocen esta resstrición.



Desde la dirección general de emergencias de Murcia dicen que no pueden señalizar todos los peligros que existen en la zona, mientras, desde el ayuntamiento de Mazarrón advierten que la competencia de la charca corresponde a la Confederación Hidrográfica. Por su parte, ésta última entidad ha comunicado que su labor allí es limpiar las cañas.

Un día después de la tragedia la zona sigue aún sin señalizar. En lo que va de verano 15 bañistas han perdido la vida en ríos, pantanos o charcas de nuestro país.