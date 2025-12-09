Cerradas las piscinas de la fajana de La Palma tras las muertes por un golpe de mar en Canarias

El Ayuntamiento de Barlovento ha cerrado al público las piscinas naturales de La Fajana, uno de los principales atractivos turísticos del norte de La Palma, ante el fuerte oleaje que afecta estos días al Archipiélago. Las autoridades han prohibido el baño y también acercarse a la orilla, recordando que el mar de fondo puede generar olas imprevisibles capaces de alcanzar varios metros de altura.

La decisión coincide con la prealerta por fenómenos costeros emitida por el Gobierno de Canarias, que advierte de un aumento del viento y la presencia de mar combinada con olas de entre 3 y 4,5 metros. Algunos picos podrían incluso superar los 8 metros en situaciones extremas. Ante este panorama, se insiste en respetar las banderas rojas, los cierres y las cintas de balizamiento.

La tragedia en Tenerife se podría haber evitado

El cierre preventivo en La Palma se produce después de la grave tragedia ocurrida el pasado domingo en Tenerife. En la piscina natural Isla Cangrejo, en Los Gigantes, cuatro personas fallecieron y una permanece desaparecida tras un golpe de mar que arrasó con el enclave. La zona estaba precintada y vallada desde el viernes por peligro de oleaje, según confirmó el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, quien declaró tres días de luto oficial.

Pese a los carteles, colocados en español, inglés y alemán, y las imágenes que advierten del riesgo, unas 20 personas se encontraban dentro del recinto. “Viene una olita, parece que no pasa nada, pero ocurre”, lamentó Navarro, que denunció que muchos turistas se saltan las vallas “haciendo palanca o arrastrándose por debajo de ellas”. La atracción generada por redes sociales es, según el alcalde, uno de los motivos que empujan a los visitantes a incumplir las normas. Entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros, entre ellos dos personas de nacionalidad rumana y una eslovaca.

Un pescador muerto en Lanzarote: la quinta víctima

Horas después, en Lanzarote, otro golpe de mar se cobró una vida. Un pescador italiano falleció tras ser arrastrado por las olas en la zona de Los Charcones, en Playa Blanca (Yaiza). Fue rescatado en estado crítico por un helicóptero pero no sobrevivió. Su acompañante sufrió hipotermia y lesiones moderadas. Hace apenas un mes, cuatro turistas ya habían sido arrastrados en el mismo lugar.

Con este último fallecimiento, son cinco las víctimas mortales por oleaje en dos días en Canarias. Todas estaban en lugares peligrosos o cerrados al público.

Un hombre fue rescatado del mar en Gran Canaria

Sigue la Prealerta por Fenómenos Costeros en Canarias, la recomendación en este caso es clara: seguir los avisos oficiales, respetar los cierres y recordar que una foto o un vídeo nunca valen la vida.

Un hombre fue rescatado del mar en la mañana de este martes en la zona de Zoco Negro, en la Playa de Arinaga (Agüimes), tras ser localizado con dificultades en el agua junto a otra persona. El incidente se registró a las 07:39 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria intervinieron en el rescate y consiguieron sacar a los afectados del agua. Posteriormente, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a uno de ellos, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado. El herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud El Doctoral.

