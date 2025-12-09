Muere una quinta víctima de los golpes de mar de los últimos dos días en Canarias

El fallecido fue socorrido a 500 metros de la zona en la que fue arrastrado por las olas cuando sufría una parada cardiorrespiratoria. Posteriormente fue trasladado al hospital general de la isla donde falleció a última hora de ayer. El otro compañero que se vio implicado en el suceso pudo salir del agua por sus propios medios.

Son dos pescadores italianos residentes en Lanzarote que al parecer estaban en el municipio de Yaiza. El fuerte oleaje de la zona les arrastró mar adentro. Todavía estaba activa una prealerta por fuerte oleaje de hasta 4 metros de altura en Canarias.

Hablamos de una zona complicada que ya registró hace un mes otro suceso en el que se vieron arrastrados por otro golpe de mar, 4 turistas.

Ha sido un fin de semana trágico en el que además de este pescador de Lanzarote, han muerto ahogadas en Tenerife otras 4 personas que fueron sorprendidas por un golpe de mar cuando se bañaban en una piscina natural de Santiago del Teide. Estaba precintada y vallada, a pesar de los cual entraron en ella. Otra persona continua desaparecida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.