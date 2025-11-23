Un centenar de vecinos se concentra por el asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria

Un centenar de personas se han concentrado este domingo a las puertas del Ayuntamiento del municipio malagueño del Rincón de la Victoria en memoria de María Victoria, la mujer de 60 años que fue asesinada supuestamente a manos de su expareja.

La mujer se encontraba en un proceso de separación de su marido, al que seguía visitando en su casa porque atravesaba una depresión, tal y como ha afirmado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, a los periodistas.

Los asistentes, que han portado una pancarta de alrededor de diez metros de largo con el lema 'No a la violencia de género', han guardado cinco minutos de silencio que corresponden a uno por cada una de las cinco mujeres fallecidas por violencia de género en la provincia de Málaga en lo que va de año.

El alcalde ha asegurado que "es un día muy triste" y que las desgracias "se han cebado" con la familia de María Victoria, ya que su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre falleció hace poco y ella ha fallecido, presuntamente, a manos de su marido.

Muerte por violencia de género

Además, Fernando Salado ha apuntado que podía ser un caso de violencia de género, por el cual ha sido detenido la expareja de la víctima por su supuesta implicación. Durante la concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento en memoria de la víctima, el alcalde ha declarado que todo apunta a que el detenido ha sido el causante de la muerte de su expareja, ya que, según ha detallado, cuando la Guardia Civil y la Policía Local acudieron a la puerta de su domicilio, "intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente abrió la puerta y encontraron el cuerpo sin vida de la víctima".

Asimismo, el alcalde ha indicado que la fallecida no estaba registrada en el Sistema Viogén y que no había denuncias previas hacia su expareja. Salado ha añadido que "era una mujer muy buena y la relación entre ambos no era mala". Ha detallado que María Victoria seguía acudiendo a su hogar porque su exmarido "estaba en una depresión y le seguía visitando y apoyándolo en casa".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mostrado sus condolencias a los familiares de la víctima y ha mostrado su rotundo rechazo a la violencia machista. Navarro ha asegurado que "crímenes como el que hemos experimentado y vivido en estos días en Rincón de la Victoria demuestran que esta lucha no es solo una cosa de un día, sino de los 365 días del año".

Cinco mujeres fallecidas en la provincia de Málaga por violencia de género

El alcalde del municipio malagueño ha alertado de que, en el supuesto de que este caso sea confirmado como crimen machista por el Ministerio de Igualdad, ya serían cinco las mujeres fallecidas en la provincia de Málaga en lo que va de año.

Francisco Salado ha exigido que "esto tiene que terminar" y ha pedido a las administraciones que pongan "más medios para luchar contra esta lacra".

Además, ha hecho un llamamiento a la colaboración de la sociedad civil, que "tiene que colaborar en denunciar cuando ve que hay un indicio claro de que una mujer está siendo víctima de violencia de género en su entorno".

