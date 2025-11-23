El escaparate viviente de Meaño que muestra las mujeres reales: “Sufrí acoso por el tamaño de mi pecho, hoy muestro mi cuerpo con orgullo”

Los vecinos de Meaño ya están acostumbrados. En este municipio pontevedrés de poco más de cinco mil habitantes, un escaparate de lencería se convierte cada año en un espacio reivindicativo.

Los maniquíes son sustituidos por mujeres reales. Sí, han leído bien. Cuerpos diversos, cicatrices, curvas, marcas del tiempo y una historia. La iniciativa nació hace cuatro años en Sensualtissé, el comercio de lencería que Cristina Rey regenta en Dena. Lo que empezó como una reacción espontánea contra los cánones rígidos de la industria, se ha consolidado como un proyecto de autoestima y sororidad. "Las clientas me decían que teníamos que enseñar lo que hacíamos aquí: sesiones de tallaje, modelos para todas, tallas grandes. Un día pensé: ¿por qué no mostrar a las mujeres tal como son?", recuerda.

La propuesta ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los eventos más esperados en Meaño. Cada edición reúne a varias mujeres que, de forma voluntaria, aceptan subir al escaparate para lucir las prendas de la temporada en una pasarela muy poco habitual.

Desafían la talla única

"Nuestra idea es convertir el escaparate en un acto de rebeldía", explica Rey. "Ocho mujeres reales, ocho cuerpos diferentes y ocho historias que la moda convencional jamás pondría en una portada. Esto es un golpe en la mesa contra la tiranía de la talla única".

Cada modelo tiene su propio motivo para participar. Algunas son clientas, otras amigas del comercio, y todas comparten un trayecto emocional que empieza en la inseguridad y suele terminar en la liberación.

Mónica, que empezó como clienta y hoy colabora con la tienda, aún recuerda sus dudas iniciales: "Me daba miedo. No estaba acostumbrada a enseñar mi cuerpo. Pero aquí todo el mundo te apoya. Te das cuenta de que no estás sola y eso te da fuerza".

Pili, habitual desde hace dos años, también vivió un cambio profundo. "Siempre estaba acomplejada por mi pecho pequeño. Nunca nada me sentaba bien. Aquí descubrí que sí había prendas para mí. Subí al escaparate y me encantó la experiencia. Nos apoyamos unas a otras, somos como una familia. Desfilar es un acto de valentía y a la vez un espacio seguro".

Con apenas 22 años, Candela encontró en este escaparate un camino para sanar heridas del pasado. "Sufrí acoso escolar por tener mucho pecho. Venía a la tienda a punto de llorar porque nada me quedaba bien. De repente descubrí que sí había ropa que se adaptaba a mi cuerpo. Desfilar me hizo sentir que valgo. Hoy puedo ponerme un corselete y salir a la calle sin miedo. Esto es autoestima, no solo ropa".

Más allá del cristal del escaparate

La experiencia va más allá del momento frente al cristal. Hay una preparación previa que incluye maquillaje, peinado, elección de prendas y ensayo de posturas. Cada detalle contribuye, según las participantes, a reencontrarse con el propio cuerpo.

"Cada paso que das en el escaparate es una piedra menos que llevas encima", afirma la propietaria. Coincide Mónica: "No es solo enseñar lencería, es aprender a mirarte al espejo y decir: estoy muy bien tal como soy", sonríe.

El efecto del escaparate trasciende la tienda. A medida que cae la tarde y se encienden las luces de la calle, la gente empieza a acercarse.

Los vecinos celebran la iniciativa

"Es una iniciativa estupenda. Transmite un mensaje muy positivo", comenta Ana, vecina del municipio. "Ves cuerpos reales, historias reales, y te hace pensar". José, otro vecino, lo resume así: "Hoy vivimos rodeados de estándares de belleza imposibles. Esto te recuerda que la diversidad es lo normal".

Aunque en sus inicios el escaparate se centraba en tallas grandes, pronto se amplió a mujeres de todas las edades y medidas. "La mujer real no tiene una única talla. Hoy mostramos a todas: grandes, pequeñas, jóvenes, mayores… Todas merecen estar representadas", concluye Cristina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.