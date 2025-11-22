Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en Rincón de la Victoria

Este sábado un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta de su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Efectivos de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar de los hechos, concretamente hasta la zona de Cotomar, tras recibir una llamada de los vecinos que alertaba de una pelea de pareja donde habían escuchado golpes y gritos.

El centro de emergencias ha movilizado a la Guardia Civil, a la Policía Local y se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Al llegar, los agentes se han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba claros signo de violencia. Los agentes han detenido a la expareja de la mujer, por su presunta relación con el suceso. Aunque no constan denuncias previas, todo apunta a que es un nuevo caso de violencia machista.

Otros casos de violencia machista en España

Hace tan solo una semana, ocurría un caso similar pero esta vez en la localidad madrileña de Alpedrete, cuando una pareja de 60 años aparecía muerta en un chalé.

Este caso se investiga como un presunto asesinato machista, ya que la mujer presentaba heridas, y la autopsia confirmaba los hechos, concretamente presentaba 50 heridas de arma blanca. Por su parte, su marido, el presunto autor del apuñalamiento y que fallecía ese mismo día en una habitación diferente, había consumido alcohol y medicamentos.

Aunque no existan denuncias previas y los hijos del matrimonio defiendan a su padre, la Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia de género.

Otro asesinato machista en Huelva

Un día antes del asesinato en Zaragoza, ocurría otro crimen machista en Huelva, concretamente en Moguer, donde una mujer marroquí de 47 años era encontrada sin vida y con "signos evidentes de violencia y heridas de arma blanca", según informaban fuentes de la investigación.

Los hechos tenían lugar en la finca agrícola donde trabajaba y vivía la víctima y su expareja, un hombre de 56 años, se encuentra detenido como presunto autor de los hechos.

