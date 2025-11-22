Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

MUERTE VIOLENTA

Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en Rincón de la Victoria

La Policía Local se ha desplazado al lugar de los hechos tras recibir una llamada de los vecinos alertando de una pelea de pareja, y han encontrado a una mujer de 60 años sin vida y con signos de violencia.

Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en Rinc&oacute;n de la Victoria

Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en Rincón de la VictoriaEFE

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este sábado un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta de su expareja, una mujer de 60 años, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Efectivos de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar de los hechos, concretamente hasta la zona de Cotomar, tras recibir una llamada de los vecinos que alertaba de una pelea de pareja donde habían escuchado golpes y gritos.

El centro de emergencias ha movilizado a la Guardia Civil, a la Policía Local y se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Al llegar, los agentes se han encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba claros signo de violencia. Los agentes han detenido a la expareja de la mujer, por su presunta relación con el suceso. Aunque no constan denuncias previas, todo apunta a que es un nuevo caso de violencia machista.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la detención en Ricón de la Victoria y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad de la detención, en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

Otros casos de violencia machista en España

Hace tan solo una semana, ocurría un caso similar pero esta vez en la localidad madrileña de Alpedrete, cuando una pareja de 60 años aparecía muerta en un chalé.

Este caso se investiga como un presunto asesinato machista, ya que la mujer presentaba heridas, y la autopsia confirmaba los hechos, concretamente presentaba 50 heridas de arma blanca. Por su parte, su marido, el presunto autor del apuñalamiento y que fallecía ese mismo día en una habitación diferente, había consumido alcohol y medicamentos.

Aunque no existan denuncias previas y los hijos del matrimonio defiendan a su padre, la Guardia Civil lo investiga como un caso de violencia de género.

Otro asesinato machista en Huelva

Un día antes del asesinato en Zaragoza, ocurría otro crimen machista en Huelva, concretamente en Moguer, donde una mujer marroquí de 47 años era encontrada sin vida y con "signos evidentes de violencia y heridas de arma blanca", según informaban fuentes de la investigación.

Los hechos tenían lugar en la finca agrícola donde trabajaba y vivía la víctima y su expareja, un hombre de 56 años, se encuentra detenido como presunto autor de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Investigan el lote de anestesia de la clínica dental de Valencia tras la muerte de una niña de 6 años

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)

Publicidad

Sociedad

Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en Rincón de la Victoria

Detenido un hombre por la muerte violenta de su expareja en Rincón de la Victoria

Rafael Zornoza, Obispo de Cádiz

El papa León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta en plena investigación por abusos a un menor

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido un joven de 23 años en Ronda tras recibir una alerta de Estados Unidos por pornografía infantil

¿Qué se sabe del presunto asesino de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residencia
Encarnita Polo

Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

Mossos d´Esquadra
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Prisión provisional para un hombre por matar a su madre tirándola por la ventana en L'Hospitalet

Imagen de los servicios de emergencia en la mina de Vega de Rengos
Accidente laboral

La mina de Vega de Rengos donde han muerto dos mineros pasó una inspección dos días antes

Según el consejero de Ciencia e Industria de Asturias, en esta explotación se llevaron a cabo "diferentes inspecciones".

Desarticulada una banda juvenil en Toledo vinculada a los Trinitarios
Bandas juveniles

Desarticulada una banda juvenil en Toledo vinculada a los Trinitarios

Se hacen llamar "AB7". Es un grupo criminal violento, que intentaban asentarse en Toledo. La Guardia Civil ha desmantelado la banda en pleno proceso de expansión reclutando a jóvenes por redes sociales. Los agentes han detenido a cuatro personas.

Efemérides de hoy 22 de noviembre de 2025: Dimite Margaret Thatcher, primera ministra británica

Efemérides de hoy 22 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de noviembre?

Imagen de archivo de Richard Gere.

Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad de Murcia el 28 de noviembre

Peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Publicidad