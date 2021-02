La caza del lobo se prohíbe en España

Después de meses de polémica y discusiones, la caza el lobo será prohibida en España. El Gobierno y las Comunidades Autónomas han votado este jueves en una tensa reunión en la que ha sido necesario repetir la votación. Por un voto de diferencia se ha validado que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad recomiende incluir al lobo e el listado de LESPRE, Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Y solo habrá que esperar a que el Ministerio de Transición Ecológica publique la orden ministerial.

No se habría votado antes la inclusión de una especie en este listado. Por lo que se decidió optar por esta posibilidad debido a que el trabajo no tenia avances. Según fuentes conocedoras del ABC, han sido regiones como Cataluña o Canarias, que no tienen ninguna presencia del lobo en sus territorios las que cambiaron su postura terminando con el empate. Ceuta no pudo participar debido a problemas técnicos.

por lo que estas con las principales damnificadas y sufren repercusiones en la ganadería extensiva. La cuatro comunidades han informado en un comunicado que promoverán «todos los recursos que estén a su alcance paraque no tiene ningún fundamento técnico ni científico»., lo que ha tachado Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, comoLos votos a favor son por parte de : Cataluña, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Melilla y el Ministerio. Y lo votos en contra de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y Madrid. Navarra y Valencia se abstuvieron y también hubo abstención “forzosa” de Ceuta. Una vez publicada esta orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado, esta entrará en vigor.

Como ha comunicado el Ministerio, esta propuesta atiende al Comité científico que recomendó la protección de la especie al considerar su gran importancia como “patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales”. El lobo es una especie clave para mantener el correcto funcionamiento de los ecosistemas. A lo largo de los años se han incrementado el número de lobos, pero al mismo tiempo también sus amenazas. Estas afectan al desarrollo de la especie y se hacía necesario tener un plan de actuación común para su conservación.

No todos están de acuerdo

"Supone un nuevo abandono del Gobierno al mundo rural y se contrapone a una realidad que indica que allí donde se gestiona el lobo, su población se recupera, mientras que donde se protege estrictamente, disminuye, como es el caso de Portugal” han sido las palabras de asociaciones de caza como la Real Federación Española de Caza o Artemisan, que han lamentado en un comunicado que Comunidades Autónomas que no cuentan con ningún lobo en sus territorios hayan tenido la misma valoración en su voto que las que coexisten con la especie. Sin embargo, las asociaciones ecologistas han tachado a la decisión de "histórica".

El secretario de la organización WWF, Juan Carlos Del Olmo ha reaccionado y supuesto que “el reconocimiento formal al valor de esta especie, que deje de ser especie cinegética y, por lo tanto, apuesta por su protección». «Esperamos que éste sea un primer paso para cambiar el actual modelo, basado en la persecución y muerte del lobo, para dejar paso a uno nuevo, más propio del siglo XXI, centrado la conservación de la especie y en la coexistencia con las actividades humanas”