El lobo pasa de ser una especie amenazada a terror de los ganaderos

Javier Colmenarejo es un ganadero que pertenece a una estirpe que vive de las cabras desde 1680."Todas tienen nombre, Rosi, la hermana de Perdigón, una que desapareció. Se la comieron los lobos" ha comentado. Desde el pasado 11 de enero, una de las joyas de la fauna ibérica se ha convertido en la peor pesadilla de Javier.

"Pues ese día, los lobos me vieron que me bajé a comer y como yo no sabía que había lobos porque no había avisado nadie, bajaron del pinar, cogieron las cabras y se las subieron por allí" ha afirmado. De 240 cabras, 80 acabaron muertas y otras 60, con heridas y graves trastornos. Éstos hechos, pueden llevar a la ruina a Colmenarejo y ante la que se siente indefenso."Ahora mismo no podemos hacer nada. Si yo defiendendo mi ganadería, mato a un lobo, me meten en la cárcel y me ponen una multa de 300.000 euros" ha dicho.

Los ataques de los lobos a las cabras son cada vez más frecuentes y esto hace que se complique la relación entre el lobo y el ser humano. "El desafio de ahora es que que ambas especies puedan convivir en espacios sin conflictos"ha afimado Luis Suárez, del Fondo Mundial para la Naturaleza.

Para ello, lo mejor es tomar medidas. Suárez cree que lo mejor es que un ganadero tenga sus vallados, sus cercados, que compre y tenga mastines de calidad y funcionen, además pagar rápidamente y compensar los daños. Se calcula que en nuestro país hay unos 3000 lobos, una especie que va en aumento, incluso en regiones tan pobladas como la Comunidad de Madrid.