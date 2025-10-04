Muere un hombre apuñalado tras una pelea en un bar en Puente de Vallecas, Madrid

Un hombre de unos 50 años ha muerto tras recibir una herida por arma blanca en el pecho tras una pelea en un bar. Los hechos han ocurrido en el madrileño distrito de Puente de Vallecas.

El suceso se ha producido sobre las 22:00 horas del viernes, cuando el hombre ha sido encontrado con una herida por arma blanca en la zona del pecho, cerca de la axila izquierda, a la altura del número 40 de la calle Carlos Aurioles. A su llegada, agentes de la Policía Municipal de Madrid han sido los primeros en intervenir, practicando un taponamiento de urgencia para contener la hemorragia mientras esperaban a los servicios médicos.

"SAMUR-Protección Civil atiende a un varón de unos 50 años con herida por arma blanca en zona axilar. Entra en parada cardiorrespiratoria. Realizan reanimación durante más de 30 minutos sin éxito y confirman el fallecimiento", han informado en X.

Minutos después, efectivos del SAMUR-Protección Civil han asumido la asistencia sanitaria y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, tras prolongar los intentos de reanimación durante más de 30 minutos, no se ha podido revertir el estado del paciente. Los sanitarios han confirmado su fallecimiento.

El presunto autor de la agresión sería un hombre de 58 años que ha sido localizado en las inmediaciones del bar y se encuentra detenido por un delito de homicidio. No se ha encontrado el arma con la que el hombre ha sido apuñalado.

Además de policías de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, se han trasladado hasta el lugar de los hechos agentes de Policía Científica y del grupo VI de Homicidios. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y está recabando datos sobre lo sucedido.

