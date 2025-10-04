Noticias de hoy, sábado 4 de octubre de 2025

Las manifestaciones por Palestina, los nuevos detalles de la investigación al exministro José Luis Ábalos o el primer caso de dermatosis nodular en nuestro país, entre las noticias que marcan la jornada hoy, sábado 4 de octubre de 2025.

Más de 80 municipios de España se movilizan por Palestina

Más de 80 municipios españoles se han sumado este fin de semana a manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y en contra del conflicto en Gaza, organizadas por diversas entidades sociales, sindicatos y colectivos pro-Palestina.

La manifestación más destacada será en Madrid, donde la marcha recorrerá varias calles céntricas desde Atocha hasta la Plaza de Callao, causando cortes de tráfico desde la tarde hasta la noche. El objetivo es mostrar solidaridad con Palestina y exigir la ruptura de vínculos diplomáticos y comerciales con Israel.

En Barcelona, miles de personas han salido a las calles para denunciar lo que llaman un "genocidio" israelí en Gaza y protestar por la represión de la flotilla Global Sumud. La Guardia Urbana estima unas 70.000 personas en la marcha que comenzó en Jardinets de Gràcia y terminó en el Arc de Triomf, donde hubo un acto con música y manifiestos. La protesta continuará con una acampada que se mantendrá hasta una huelga prevista para el 15 de octubre. Los organizadores exigen que los gobiernos, incluido el español, cesen toda complicidad con Israel, especialmente en comercio de armas.

En Santander, cientos formaron una cadena humana alrededor del Hospital de Valdecilla para simbolizar el apoyo a Gaza, cuyo sistema sanitario ha sido gravemente afectado por la guerra. Sanitarios encabezaron la concentración para pedir a los gobiernos que condenen la violencia israelí.

Durante la semana, se han realizado varias protestas en diferentes ciudades. En el País Vasco, sindicatos convocaron jornadas de movilización y un paro general de tres horas para exigir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. También pidieron a las autoridades romper relaciones comerciales con Israel por violar el derecho internacional.

La UCO encuentra pagos en metálico que no tienen rastro bancario y que coinciden con el periodo en el que Ábalos fue ministro

La Guardia Civil, a través de la UCO, ha descubierto pagos en efectivo sin respaldo bancario durante el tiempo en que José Luis Ábalos fue ministro. Resulta especialmente curioso que en 2018, cuando Ábalos asumió el cargo, dejara de retirar dinero en efectivo hasta 2024, momento en que fue detenido su exasesor Koldo García. Esto sugiere que sus necesidades de dinero líquido pudieron haberse cubierto con fondos en efectivo no declarados.

El informe detalla que más de 95.000 euros de origen desconocido se destinaron en su mayoría a gastos personales, pero también a pagos para su esposa, Carolina Perles, y su novia, Jéssica Rodríguez, a quien se le habría sufragado la matrícula universitaria y joyas, algunas adquiridas por la esposa de Koldo García.

En las conversaciones interceptadas, Koldo García y Patricia Uriz mencionan sobres con dinero relacionados con el PSOE, indicando que el dinero no les pertenece, pero hay indicios de que sería de Ábalos. Además, usaban un lenguaje cifrado para referirse a billetes de diferentes valores (500 euros como "chistorras", 200 euros como "soles" y 100 euros como "lechugas"). También se destacó un mensaje de Ábalos en 2020 pidiendo "folios o cajas de folios" como código para efectivo, que Koldo García confirmó tener en su despacho.

El PSOE, por su parte, defiende la transparencia del partido, su colaboración con la Justicia y la legalidad de sus cuentas, señalando que ellos mismos reportaron estos pagos a Ábalos mediante documentación oficial y justificantes.

Confirmado el primer caso en España de dermatosis nodular contagiosa en vacas en Girona

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha confirmado el primer caso de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en España, detectado en una granja bovina del Alt Empordà (Girona). Esta enfermedad, altamente contagiosa entre el ganado bovino, ya había sido reportada en Francia e Italia, pero no afecta a los humanos.

La DNC, causada por un virus, provoca fiebre, nódulos en la piel y órganos internos, inflamación de ganglios linfáticos, edema y, en algunos casos, la muerte del animal. La confirmación llegó tras análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria en Madrid.

Cristina Massot, secretaria general de Agricultura, se reunió con organizaciones agrarias para anunciar las medidas que se implementarán para controlar el brote, las cuales se harán públicas pronto. Ya se han activado protocolos de control en la granja afectada y en sus alrededores para evitar la expansión a otras explotaciones.

Este es el primer foco detectado en España, tras 67 casos en Francia y 47 en Italia. La enfermedad se transmite entre animales, directamente o a través de insectos como mosquitos o garrapatas, pero no puede contagiar a personas ni afectar a los consumidores de productos derivados del ganado infectado.

