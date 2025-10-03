Localizan en Vicálvaro a una mujer de 78 años con alzhéimer gracias a la "búsqueda acústica inversa"

La Policía Municipal de Madrid consiguió encontrar el pasado 22 de septiembre a una vecina de 78 años con alzhéimer que había desaparecido de su domicilio en Vicálvaro. La mujer fue localizada casi cuatro horas después, desorientada y con síntomas de hipotermia, tras recorrer más de cuatro kilómetros e incluso cruzar la autovía Radial 3.

La alerta se recibió a las 20:10 horas, momento en el que se activó un dispositivo de búsqueda. En el operativo participaron cinco patrullas y drones de la Sección de Apoyo Aéreo equipados con cámaras térmicas. La situación era especialmente compleja porque la mujer había sido vista caminando hacia Coslada, atravesando una zona con lagunas, sendas forestales y áreas de explotación minera.

La "búsqueda acústica inversa"

La llegada de la noche dificultó los trabajos de rastreo, lo que obligó a cambiar de estrategia. Los agentes decidieron entonces aplicar una técnica conocida como "búsqueda acústica inversa". Este método consiste en recorrer la zona con sirenas y rotativos encendidos mientras la familia mantenía una comunicación telefónica con la desaparecida.

Gracias a este método, la mujer fue localizada a las 22:50 horas en las inmediaciones de un vivero de la carretera de Vicálvaro, tumbada en el suelo. Los agentes municipales lograron estabilizarla antes de que interviniera el Samur-Protección Civil, que confirmó su recuperación y le dio el alta poco después. Finalmente quedó bajo el cuidado de su hijo.

Aparece con vida Yaiza V.A., la chica de 14 años desparecida en Almería

Después de varios días de incertidumbre, la familia de Yaiza V.A., de 14 años, ha recuperado la tranquilidad al confirmarse que la joven fue localizada con vida en Almería. La adolescente llevaba desaparecida desde el 27 de septiembre, y la asociación SOS Desaparecidos, que había activado la alerta y difundido su búsqueda en redes y medios de comunicación, informó que esta ya ha sido desactivada. La colaboración ciudadana resultó clave para dar visibilidad al caso, que finalmente concluyó de manera positiva.

No obstante, las autoridades mantienen la atención en otra desaparición en la provincia: la de Aya Z., una joven de 17 años desaparecida el 1 de septiembre en Vícar. Mide 1,65 metros, tiene el cabello negro y largo, ojos oscuros y complexión normal. La Guardia Civil solicita ayuda ciudadana para dar con su paradero.

