Una mujer de 51 años sufre heridas graves en el cuello tras ser apuñalada en Usera, Madrid

El presunto agresor, de 45 años, ha sido detenido poco después de atacar a la mujer.

Ambulancia del SAMUR

Ambulancia del SAMUREuropa Press

Alba Gutiérrez
Una mujer de 51 años ha resultado herida de gravedad tras ser apuñalada en el cuello en una calle del distrito madrileño de Usera, tal y como han confirmado desde Emergencias Madrid.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas de la madrugada en la calle Santuario, donde los servicios de Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba numerosas heridas por arma blanca. La víctima contaba con varias heridas en la base del cuello. Cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos, lograron estabilizarla pero tuvo que ser trasladada al hospital 12 de Octubre porque su estado era grave.

Durante este operativo, agentes de la Policía Municipal de Madrid escoltaron el convoy sanitario hasta el centro hospitalario para garantizar la seguridad del traslado.

Detenido un hombre de 45 años como presunto agresor de la mujer

Un hombre de 45 años ha sido detenido como presunto agresor de una mujer de 51 años que ha sufrido varias puñaladas en el cuello en la calle Santuario.

Tal y como han podido asegurar fuentes policiales, el presunto agresor, de nacionalidad peruana, ha sido detenido por la Policía Nacional poco después de asestar las puñaladas a la mujer.

Apuñala, hasta en cuatro ocasiones, a otro joven en una discoteca de Usera

Hace tan solo un mes, hubo una pelea entre un joven de 23 años y otro de un añomás en la puerta de una discoteca ubicada en la calle Marcelo Usera, en el distrito madrileño de Usera.

Según los testigos, ambos jóvenes ya estaban peleándose cuando un coche patrulla de la Policía Nacional pasó por allí. No obstante, antes de que los agentes pudieran intervenir, uno de los jóvenes sacó un cuchillo y propinó a su adversario varias puñaladas.

En ese momento, los agentes activaron los dispositivosacústicos-luminosos. Tras escuchar a la Policía, el atacante emprendió la huida por la calle Gabriel Usera, tirando el arma blanca mientras corría. Sin embargo, no llegó muy lejos ya que los agentes le interceptaron minutos después.

Mientras tanto, la víctima continuaba sangrando en el suelo tras haber recibido cortes en el brazo, en la mano, en el pectoral izquierdo y en el trapecio derecho. Para intentar frenar la sangre, uno de los agentes le practicó un torniquete antes de que llegaran los facultativos médicos.

Tal y como apuntaron varios testigos, la víctima estaba desorientada y mareada, aunque en ningún momento perdió la conciencia y pudo identificarse. Una vez llegaron los profesionales sanitarios, trasladaron al joven herido al hospital 12 de Octubre.

Otro policía logró localizar el arma utilizado en la agresión cuando estaba inspeccionando la zona. Una vez lo encontró, determinaron que se trataba de un puñal militar de doble filo, de 23 centímetros de longitud y sierra en la parte superior de la hoja.

Por otro lado, al agresor se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

