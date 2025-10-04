Efemérides de hoy 4 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de octubre?

Tal día como hoy, un 4 de octubre de 1957 se inicia la era espacial. La URSS pone en órbita el 'Sputnik I', primer satélite artificial de la Tierra. Este satélite tenía forma esférica, con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 83,6 kilogramos. Estaba equipado con cuatro antenas que emitían señales de radio en intervalos regulares, las cuales podían ser captadas en diferentes partes del mundo. El nombre Sputnik, que en ruso significa “compañero de viaje”, simbolizaba el inicio de una nueva era en la exploración científica y tecnológica.

El éxito del Sputnik I no solo representó un gran logro para la ciencia y la ingeniería soviética, sino que también marcó el inicio de la Era Espacial y desencadenó la llamada carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. A partir de este hecho histórico, se intensificaron los esfuerzos por desarrollar cohetes, satélites, estaciones espaciales y, posteriormente, programas tripulados que llevarían al ser humano a la Luna.

El 4 de octubre, pero de 1997la infanta Cristina se casa con Iñaki Urdangarin en la catedral de Barcelona. El enlace congrega a miembros de la realeza europea, representantes de instituciones y numerosas personalidades. Miles de ciudadanos se acercan a las calles de Barcelona para presenciar el recorrido nupcial y participar en las celebraciones. La boda simbolizó la unión de una infanta de España con un destacado deportista, integrante del equipo de balonmano del F. C. Barcelona y medallista olímpico con la selección nacional. La ceremonia, seguida por millones de personas a través de la televisión, reflejó el interés mediático que rodeaba a la Familia Real en aquellos años.

¿Qué pasó el 4 de octubre?

1582.- El papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en lugar del juliano. La noche del 4 de octubre da paso al 15 de octubre para compensar las diferencias.

1824.- México promulga la primera Constitución Federal, que divide el país en 19 Estados y 4 territorios.

1895.- Se celebra en Rhode Island (EE. UU.) el primer Abierto de golf.

1991.- Se firma en Madrid el acuerdo por el que se declara a la Antártida "reserva natural de la paz y la ciencia".

2007.- Enterrado en Botsuana el denominado 'Bosquimano de Bañolas', el cadáver de un varón de etnia san que desde 1916 se exhibía en un museo de la citada localidad catalana.

2016.- Arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra la trama Gürtel.

2017.- EE.UU. aprueba un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10.000 millones de dólares para construir un muro fronterizo con México.

2020.- El archipiélago de Nueva Caledonia vota continuar en Francia.

¿Quién nació el 4 de octubre?

1607.- Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español.

1895.- Buster Keaton, cineasta y actor cómico estadounidense.

1923.- Charlton Heston, actor estadounidense.

1944.- Rocío Dúrcal, actriz y cantante española.

1955.- Jorge Valdano, exfutbolista y entrenador hispano-argentino.

1974.- Paco León, actor español.

¿Quién murió el 4 de octubre?

1582.- Santa Teresa de Jesús.

1669.- Rembrandt, pintor holandés.

1851.- Manuel Godoy, político español, valido de Carlos IV.

1970.- Janis Joplin, cantante estadounidense.

1999.- Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España.

2020.- Kenzo, diseñador japonés.

¿Qué se celebra el 4 de octubre?

Hoy, 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales.

Horóscopo del 4 de octubre

Los nacidos el 4 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre, se celebra san Francisco de Asís.