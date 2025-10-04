Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Explota una embarcación con ocho personas a bordo en el puerto deportivo de Fuengirola: tres heridos graves

La explosión ha provocado una gran columna de humo visible desde varios puntos del puerto. Tres jóvenes que navegaban en motos de agua han intentado contener las llamas, que ardían por la parte del motor.

Paula Hidalgo
Publicado:

Una embarcación de recreo ha sufrido este sábado alrededor de las 12:20 horas de la tarde la explosión de su motor cuando se encontraba en el puerto deportivo de Fuengirola, en Málaga. El incidente ha provocado una columna de humo enorme y un gran susto entre los testigos. Ocho personas iban a bordo en el momento del accidente, y tres de ellas han resultado heridas de gravedad, según ha confirmado el Ayuntamiento de Fuengirola y recogen medios locales.

La explosión se ha producido cerca de la bocana del puerto, entre los pantalanes 2 y 3. Hasta el lugar han acudido de inmediato efectivos de los servicios de emergencias sanitarias, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del Consorcio Provincial y Salvamento Marítimo, que han rescatado a los ocupantes del barco. Todos han sido atendidos en la zona antes de ser trasladados a los centros hospitalarios.

Por el momento, se desconocen las causas exactas de la explosión, aunque las primeras investigaciones apuntan a un suceso fortuito.

Columna de humo y reacción de los bañistas

El estallido ha generado una densa columna de humo negro visible desde varios puntos del puerto. Varios testigos han avisado al 112 y, antes de la llegada de los equipos de emergencia, tres jóvenes que navegaban en motos de agua han acudido rápidamente al lugar y han intentado contener las llamas arrojando agua sobre la embarcación, que ardía por la zona del motor.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, la embarcación ha acabado hundiéndose. Técnicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía supervisan la zona para valorar posibles medidas antivertidos y controlar el impacto medioambiental del siniestro.

Aunque el puerto deportivo permanece operativo, se mantiene un perímetro de seguridad en torno al área del accidente mientras continúan las tareas de inspección.

Explota una embarcación con ocho personas a bordo en el puerto deportivo de Fuengirola: tres heridos graves

