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CRIMEN TRASPINEDO

La Guardia Civil concluye tras 15 horas el registro en la casa del sospechoso del asesinato de Esther López

Los agentes recogen muestras en el habitáculo oculto hallado en Traspinedo para determinar si el cadáver de Esther López pudo estar allí.

La Guardia Civil concluye tras 15 horas el registro en la casa del sospechoso del asesinato de Esther López

La Guardia Civil concluye tras 15 horas el registro en la casa del sospechoso del asesinato de Esther López

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Irene Delgado
Publicado:

La Guardia Civil ha dado por finalizado el registro del chalé de Traspinedo (Valladolid) vinculado a Óscar S.M., único investigado por la muerte de Esther López, tras quince horas de inspección en el interior de un habitáculo oculto descubierto recientemente.

Los trabajos se han centrado en el interior del espacio subterráneo, así como en las escalerillas de acceso, donde los agentes han tomado muestras durante toda la jornada. En total, la inspección se ha prolongado durante quince horas.

El laboratorio de criminalística será ahora el encargado de analizar los restos recogidos para esclarecer si el cadáver de la joven pudo haber estado en ese lugar.

Hallazgo de un espacio oculto

La intervención se inició tras el descubrimiento de una trampilla bajo el suelo de una vivienda que perteneció a la familia del investigado. El actual propietario, que adquirió el inmueble hace cinco meses, localizó el acceso al detectar humedades y levantar una baldosa.

Bajo una capa de espuma de poliuretano apareció un habitáculo de unos 12 metros cuadrados y 2,5 metros de altura, con unos 30 centímetros de agua en su interior. En el espacio se observaron objetos como garrafas, maderas y restos de ferralla.

Dispositivo policial y toma de muestras

La diligencia, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, ha contado con la participación del Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO), personal del laboratorio de criminalística y efectivos del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Durante la inspección se recogieron muestras con hisopos en la entrada del hueco, en la bomba de achique y en la tierra del fondo. También se documentó la estructura del lugar, incluida una escalera de hierro deteriorada y con peldaños ausentes.

Posturas enfrentadas y un caso abierto

La jueza considera la actuación "absolutamente idónea" para avanzar en la investigación. Por su parte, la defensa sostiene que el espacio es una antigua bodega tapiada hace dos décadas por inundaciones y asegura que su cliente "no tiene nada que ocultar".

En contraposición, la familia de la víctima ha reiterado su petición de prisión provisional para el investigado y ha criticado su actitud, al considerar que nunca reveló la existencia del habitáculo durante registros anteriores.

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