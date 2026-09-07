La casa de los hermanos acusados de matar a Francisca Cadenas: suciedad, unas bragas, un mechón de pelo y dientes humanos

La vivienda de Julián y Manuel González, los dos hermanos que se encuentran en prisión provisional acusados de matar y descuartizar a su vecina Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), presentaba un elevado grado de suciedad y desorden, según el informe de Criminalística de la Guardia Civil sobre la inspección del domicilio al que ha tenido acceso 'El Periódico'.

Los restos de Francisca Cadenas fueron localizados el pasado 11 de marzo en una zona del patio de la vivienda de los hermanos, casi nueve años después de su desaparición.

El informe policial recoge las condiciones en las que se encontraba el inmueble y detalla la acumulación de numerosos objetos en distintas estancias.

Objetos y restos encontrados durante la inspección

Entre los objetos acumulados en la zona del patio donde se encontraban enterrados los restos había macetas, cubos, garrafas de agua, bebederos, productos de limpieza, bombonas de butano y dos lavadoras.

Los investigadores también constataron un importante grado de suciedad, especialmente en la cocina y el cuarto de baño.

En la habitación de Manuel, el hermano mayor, los agentes localizaron una carabina y una pistola de aire comprimido. En ese mismo cuarto encontraron también un cajón que contenía un mechón de pelo de mujer sujeto con un coletero.

En la habitación de Julián, los investigadores hallaron otro mechón de pelo junto a varios dientes humanos. El informe recoge además el hallazgo de "unas bragas de color blanco", que fueron recogidas y reseñadas como D1-H11-IN1.

La prenda fue posteriormente analizada y, según el medio, no pertenecía a Francisca Cadenas, sino a una vecina de Hornachos. Julián habría reconocido haberla robado.

Julián y Manuel González permanecen en prisión provisional como acusados de la muerte de su vecina. La investigación trata de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el grado de participación de cada uno de los hermanos.

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 después de salir de su vivienda en Hornachos. La investigación dio un giro casi nueve años después, cuando la Guardia Civil localizó sus restos en el domicilio de los dos vecinos, que habían sido señalados previamente como sospechosos por los investigadores.