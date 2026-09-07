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Calendario escolar Galicia 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

Consulta qué días son festivos en Galicia durante el curso escolar 2026 - 2027.

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Calendario escolar Galicia 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos Antena 3 Noticias

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El calendario escolar de Galicia para el curso 2026-2027 ya es oficial. Las familias ya pueden conocer cuándo comenzarán las clases, qué periodos de vacaciones habrá y cuáles serán los principales días no lectivos del próximo curso.

Fechas curso escolar 2026 - 2027 Galicia

El curso escolar 2026-2027 comenzará el miércoles 9 de septiembre de 2026 para la práctica totalidad de las enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos.

Ese mismo día regresarán a las aulas los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, entre otras etapas educativas.

La finalización del curso está prevista para el 21 de junio de 2027 en la mayoría de las enseñanzas.

La principal excepción corresponde al segundo curso de los ciclos de Formación Profesional, que concluirá antes, el 15 de junio, para facilitar el desarrollo de la formación en empresas y el cierre de las evaluaciones.

En el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, como las escuelas oficiales de idiomas o determinadas enseñanzas artísticas, la Consellería contempla cierta flexibilidad para adaptar el inicio del curso a las características propias de estos estudios.

Con este calendario, la Xunta mantiene una estructura muy similar a la de cursos anteriores, con un inicio en la primera quincena de septiembre y un cierre antes de que termine junio, lo que facilita la planificación tanto de los centros educativos como de las familias.

Vacaciones, puentes y días no lectivos del curso 2026-2027

El calendario escolar gallego incluye los periodos habituales de descanso, además de algunos días no lectivos de ámbito autonómico que se suman a los festivos nacionales y locales.

Estas son las fechas más importantes del curso:

  • Inicio de las clases: 9 de septiembre de 2026.
  • Fin de las clases (con carácter general): 21 de junio de 2027.
  • Fin del segundo curso de FP: 15 de junio de 2027.
  • Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos.
  • Vacaciones de Carnaval: 8, 9 y 10 de febrero de 2027.
  • Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027, ambos incluidos.
  • Día no lectivo autonómico: 7 de diciembre de 2026, con motivo del Día de la Enseñanza.
  • Festivos nacionales, autonómicos y locales, que también tendrán la consideración de no lectivos en los centros educativos.

Como sucede cada año, a estas fechas habrá que añadir los festivos propios de cada municipio, por lo que algunos colegios e institutos podrán tener jornadas no lectivas adicionales en función de la localidad donde se encuentren.

Por ello, es recomendable consultar el calendario específico que publique cada centro al inicio del curso.

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