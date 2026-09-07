Calendario escolar Aragón 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

El curso escolar 2026-2027 arrancará en Aragón el martes 8 de septiembre de 2026 para el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y ESO.

En el caso de Bachillerato, las clases comenzarán un día después, el 9 de septiembre, mientras que la incorporación del resto de enseñanzas será progresiva durante las semanas siguientes.

La Formación Profesional presencial iniciará el curso el 10 de septiembre. Posteriormente será el turno de las Enseñanzas Deportivas, Artes Plásticas y Diseño, Educación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas Superiores, Música, Danza e Idiomas, cada una con sus propias fechas de incorporación.

En cuanto al final del curso, el calendario establece el 18 de junio de 2027 como último día lectivo para Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial. El número de jornadas lectivas será de 176 días para estas etapas, mientras que Bachillerato contará con 175 días y la Formación Profesional con 174.

Además, durante el comienzo y el final del curso se mantendrá la jornada reducida, que se aplicará entre el 8 y el 15 de septiembre y durante todos los días lectivos del mes de junio.

Festivos, puentes y vacaciones del curso 2026-2027

A lo largo del calendario escolar habrá varios descansos que permitirán a alumnos y familias disfrutar de puentes y vacaciones repartidos durante el año.

Las fechas más importantes son:

Inicio de las clases: 8 de septiembre de 2026 (Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial).

8 de septiembre de 2026 (Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial). Inicio de Bachillerato: 9 de septiembre de 2026.

9 de septiembre de 2026. Vacaciones de Navidad: desde el 22 de diciembre de 2026, al finalizar la jornada de mañana, hasta el 6 de enero de 2027, ambos incluidos.

desde el 22 de diciembre de 2026, al finalizar la jornada de mañana, hasta el 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Vacaciones de Semana Santa: del 25 de marzo al 2 de abril de 2027, ambos incluidos. La vuelta a las aulas será el 5 de abril.

Festivos nacionales y autonómicos:

12 de octubre.

2 de noviembre.

7 y 8 de diciembre.

23 de abril, Día de Aragón.

A estas fechas se suman los festivos de carácter provincial, que varían en función del territorio.

En Huesca serán los días 18 y 19 de febrero de 2027 y el 3 de mayo de 2027 .

serán los días y el . En Teruel , además de los festivos de febrero, será no lectivo el 26 de abril de 2027 .

, además de los festivos de febrero, será no lectivo el . Por su parte, en la provincia de Zaragoza no habrá clase los días 13 y 14 de octubre de 2026, coincidiendo con las Fiestas del Pilar, y también el 3 de mayo de 2027, al trasladarse el festivo del 1 de mayo, que ese año cae en sábado.

Fin del curso escolar: 18 de junio de 2027.

A estos días habrá que añadir los festivos locales, que pueden variar según el municipio. Cada ayuntamiento tiene la posibilidad de fijar jornadas no lectivas ligadas a sus fiestas patronales, por lo que conviene consultar el calendario definitivo de cada centro educativo.