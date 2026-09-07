Educación
Calendario escolar Cantabria 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos
El calendario escolar para el curso 2026-2027 es diferente en cada una de las comunidades autónomas. Aquí puedes consultar el correspondiente al de Cantabria.
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El calendario escolar de Cantabria 2026‑2027 ya está definido. Hay un nuevo mapa sobre la mesa con todas las fechas claves para el próximo curso académico. La planificación de inicio y final de clases, vacaciones y días festivos te ayudará a poder organizar tu vida familiar y a saber con antelación qué días habrá que tener en cuenta durante los próximos meses.
¿Quieres saber cuándo empieza el curso escolar, cuándo hay vacaciones o cuáles son los días festivos en la comunidad cántabra? Coge papel y lápiz o abre tu calendario, te contamos todas las fechas importantes.
¿Cuándo comienzan y cuándo finalizan las clases en Cantabria?
El calendario escolar de Cantabria 2026 - 2027 está establecido de forma oficial por la Orden EDU/10/2026, de 24 de marzo, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2026-2027 para centros docentes no universitarios.
Cabe destacar que para el nuevo curso se han establecido 175 días lectivos, distribuidos en seis períodos lectivos y en cinco de descanso.
- La fecha de inicio de las clases para el alumnado será el día 8 de septiembre para las etapas de Infantil, de Primaria y también de Educación Especial.
- Para las siguientes etapas formativas, es decir, ESO y Bachillerato, así como para Formación Profesional, el inicio del curso será un día después, el 9 de septiembre.
Para finalizar las clases también habrá un día de diferencia entre ambas. Los más pequeños y los alumnos de Educación Especial acabarán el paso por el aula el día 23 de junio de 2027. Para ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el fin del curso escolar será el 24 de junio.
Calendario escolar Cantabria 2026 - 2027: ¿cuáles son los períodos no lectivos para este curso?
También están establecidas de forma oficial las fechas en las que alumnos y docentes podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones. El primer período no lectivo está recogido en la primera semana de noviembre.
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- Desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre no habrá clases.
- En el mes de diciembre llegarán las esperadas vacaciones de Navidad, uno de los momentos más esperados: serán del 23 de diciembre hasta el 8 de enero.
- En febrero llega el descanso por Carnaval, que cerrará las aulas los días 10, 11 y 12 de febrero.
- Al mes siguiente, ya será el turno de Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027.
- El último período no lectivo del calendario escolar de Cantabria serán los días 3 y 4 de mayo, lunes y martes, respectivamente.
A estos períodos no lectivos se les suma, como ya es habitual, los días festivos establecidos a nivel local, autonómico y estatal.
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