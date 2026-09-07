Calendario escolar Cantabria 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

El calendario escolar de Cantabria 2026‑2027 ya está definido. Hay un nuevo mapa sobre la mesa con todas las fechas claves para el próximo curso académico. La planificación de inicio y final de clases, vacaciones y días festivos te ayudará a poder organizar tu vida familiar y a saber con antelación qué días habrá que tener en cuenta durante los próximos meses.

¿Quieres saber cuándo empieza el curso escolar, cuándo hay vacaciones o cuáles son los días festivos en la comunidad cántabra? Coge papel y lápiz o abre tu calendario, te contamos todas las fechas importantes.

¿Cuándo comienzan y cuándo finalizan las clases en Cantabria?

El calendario escolar de Cantabria 2026 - 2027 está establecido de forma oficial por la Orden EDU/10/2026, de 24 de marzo, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2026-2027 para centros docentes no universitarios.

Cabe destacar que para el nuevo curso se han establecido 175 días lectivos, distribuidos en seis períodos lectivos y en cinco de descanso.

La fecha de inicio de las clases para el alumnado será el día 8 de septiembre para las etapas de Infantil, de Primaria y también de Educación Especial.

Para las siguientes etapas formativas, es decir, ESO y Bachillerato, así como para Formación Profesional, el inicio del curso será un día después, el 9 de septiembre.

Para finalizar las clases también habrá un día de diferencia entre ambas. Los más pequeños y los alumnos de Educación Especial acabarán el paso por el aula el día 23 de junio de 2027. Para ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el fin del curso escolar será el 24 de junio.

Calendario escolar Cantabria 2026 - 2027: ¿cuáles son los períodos no lectivos para este curso?

También están establecidas de forma oficial las fechas en las que alumnos y docentes podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones. El primer período no lectivo está recogido en la primera semana de noviembre.

Desde el lunes 2 hasta el viernes 6 de noviembre no habrá clases.

En el mes de diciembre llegarán las esperadas vacaciones de Navidad, uno de los momentos más esperados: serán del 23 de diciembre hasta el 8 de enero.

uno de los momentos más esperados: serán En febrero llega el descanso por Carnaval, que cerrará las aulas los días 10, 11 y 12 de febrero.

Al mes siguiente, ya será el turno de Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027.

El último período no lectivo del calendario escolar de Cantabria serán los días 3 y 4 de mayo, lunes y martes, respectivamente.

A estos períodos no lectivos se les suma, como ya es habitual, los días festivos establecidos a nivel local, autonómico y estatal.