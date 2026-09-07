Calendario escolar Asturias 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

El calendario escolar del Principado de Asturias establece que el curso académico en los centros educativos se desarrollará entre el 1 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, aunque las clases comenzarán unos días más tarde para la mayor parte del alumnado.

Fechas de inicio de las clases en Asturias curso escolar 2026 - 2027

La actividad lectiva para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato arrancará el 9 de septiembre de 2026 y finalizará el 23 de junio de 2027. En total, estos estudiantes completarán 177 jornadas lectivas, cumpliendo con los requisitos establecidos para el curso escolar.

Por su parte, las escuelas infantiles de 0 a 3 años contarán con un calendario específico.

En este caso, las clases también comenzarán el 9 de septiembre, pero se prolongarán hasta el 26 de julio de 2027, con un total de 207 días lectivos.

Además, el personal dispondrá de varios días no lectivos al inicio de septiembre y al finalizar julio, una medida incorporada tras los acuerdos alcanzados para la organización de esta etapa educativa.

Una de las características que mantiene Asturias es el sistema de descansos trimestrales, conocido como "respiros pedagógicos", que reparte pequeñas pausas a lo largo del curso además de las vacaciones tradicionales.

Vacaciones, puentes y días no lectivos del curso 2026-2027

A lo largo del calendario escolar habrá varios periodos de descanso que permitirán a alumnos y familias organizar con antelación viajes, actividades o la conciliación laboral.

Estas son las fechas más importantes del curso:

Inicio de las clases: 9 de septiembre de 2026.

9 de septiembre de 2026. Fin de las clases: 23 de junio de 2027.

23 de junio de 2027. Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, ambos incluidos.

del 23 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, ambos incluidos. Vacaciones de Semana Santa: del 22 al 28 de marzo de 2027.

Respiros pedagógicos (días no lectivos): el primero tendrá seis días de duración, y los dos restantes, cuatro, se reparten así:

Del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2026.

Del 6 de febrero al 9 de febrero de 2027.

Del 30 de abril al 3 de mayo de 2027.

Festivos nacionales, autonómicos y locales, como son el 12 de octubre o el puente de diciembre, se incorporan al calendario según corresponda en cada municipio.

A estas fechas hay que sumar los festivos locales, que pueden variar en función del concejo donde se encuentre el centro educativo. Por ese motivo, cada colegio o instituto suele publicar al comienzo del curso un calendario adaptado con todos los días no lectivos que afectan a su alumnado.

Un calendario pensado para repartir mejor los descansos

Asturias continúa apostando por un modelo que distribuye los periodos de descanso a lo largo del curso en lugar de concentrarlos únicamente en Navidad y Semana Santa. El objetivo es favorecer un ritmo más equilibrado para el alumnado y facilitar la organización del calendario escolar.

En cualquier caso, conviene recordar que las fechas oficiales pueden complementarse con los festivos de carácter local, por lo que siempre es recomendable consultar el calendario del propio centro educativo antes de planificar vacaciones o actividades familiares. Tener presentes todas estas fechas desde el inicio del curso ayuda a organizar mejor la vida cotidiana y evita sorpresas durante el año escolar.