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Pillan a un camionero marcha atrás más de 400 metros para evitar una retención en la A-7

Este camionero pretendía abandonar la vía por la salida anterior.

Imagen del camión realizando la maniobra. REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/08/2026

Imagen del camión realizando la maniobra. EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El conductor de un camión que circuló más de 400 metros marcha atrás por un tramo de la autovía A-7 para evitar una retención y abandonar la vía por la salida anterior ha sido identificado, localizado e investigado por el subdirector de Tráfico de la Guardia Civil.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial, perteneciente al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), ha llevado a cabo la investigación tras el estudio y análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del Centro de Gestión de Tráfico Sureste de la Dirección General de Tráfico (DGT), tal y como ha comunicado la Benemérita.

Marcha atrás en la autovía

Tal y como explica la Guardia Civil, en las imágenes se puede ver cómo el conductor del vehículo articulado, al encontrarse con una retención de tráfico, opta por iniciar una maniobra de marcha atrás en la propia autovía para regresar hasta la salida anterior y evitar así la retención.

Esta maniobra comprende un gran riesgo para la seguridad del resto de los usuarios de la vía, al tratarse de una marcha atrás en una autovía, una vía de alta capacidad en la que este tipo de conductas puede generar situaciones de peligro y provocar accidentes.

Podría enfrentarse a pena de prisión

El conductor investigado podría enfrentarse a una pena de prisión de dos a cinco años, una multa de doce a 24 meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de seis a diez años.

La Guardia Civil recuerda que las unidades de la Agrupación de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, junto con los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico, se encargan de llevar a cabo una vigilancia permanente para garantizar la seguridad de los conductores y el resto de usuarios durante sus desplazamientos por la provincia de Almería.

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