240 muertos en las carreteras este verano, un 4% más que en 2025: "Ha sido un mal verano"

Las carreteras españolas han registrado 240 muertos durante los meses de julio y agosto, diez más que el verano pasado, lo que supone un aumento del 4%. En total, se han producido 218 siniestros mortales y 926 personas han tenido que ser hospitalizadas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado el balance como "un mal verano", con una media de cuatro personas fallecidas cada día en las carreteras.

El aumento de mortalidad se produce además en un verano de récord de movilidad. Se han registrado 102 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 1,5% más que en 2025. Agosto concentró el mayor volumen, con 52,5 millones de desplazamientos, frente a los 49,5 millones de julio.

Agosto dispara la siniestralidad

La evolución fue desigual entre los dos meses. Julio terminó con 110 fallecidos, cinco menos que el año anterior, mientras que agosto cambió la tendencia y cerró con 130 víctimas mortales, 15 más que en 2025. Fue, además, el tercer agosto con más fallecidos de la última década.

El día más trágico fue el 13 de agosto, con diez fallecidos. Las carreteras convencionales continúan concentrando la mayor parte de las víctimas, con 175 fallecidos, mientras que en autopistas y autovías murieron 65 personas, diez más que el verano pasado.

Menos motoristas fallecidos

Uno de los datos positivos es el descenso del 12% de los fallecidos entre los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motoristas. En total, murieron 92 personas de estos colectivos.

La reducción más destacada corresponde a los motoristas, con 54 fallecidos, 18 menos que en 2025. Es el primer verano desde 2014 en el que la media diaria de motoristas fallecidos baja de una víctima.

Sin embargo, aumentaron las víctimas entre peatones y ciclistas. 26 peatones murieron atropellados, tres más que el verano anterior, y 12 ciclistas fallecieron, frente a los nueve de 2025. Además, 25 personas que viajaban en turismo o furgoneta murieron sin llevar puesto el cinturón de seguridad.

Más accidentes entre los jóvenes

La siniestralidad aumentó especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años, con 31 víctimas mortales, ocho más que el verano pasado. El grupo de edad con más fallecidos fue, no obstante, el de 45 a 54 años, con 49 víctimas.

La salida de vía continúa siendo el tipo de accidente mortal más frecuente, con 88 fallecidos, seguida de las colisiones frontales, que causaron 54 muertes.

El Gobierno volverá a impulsar la rebaja de la tasa de alcohol

Durante la presentación del balance, Grande-Marlaska ha anunciado que el Gobierno volverá a impulsar la proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro de sangre la tasa de alcohol permitida al volante. El ministro ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para sacar adelante la medida.

2,3 millones de desplazamientos durante el eclipse

El eclipse del 12 de agosto también tuvo un impacto importante en la movilidad. La DGT monitorizó 2,3 millones de desplazamientos y el momento de mayor intensidad se produjo entre las 21:00 horas y la medianoche, cuando el tráfico aumentó un 25,7% respecto a un día de referencia. Para el dispositivo especial se desplegaron medios de la Guardia Civil de Tráfico.

Pese al aumento de fallecidos durante el verano, el balance acumulado del año continúa por debajo del de 2025. Hasta el 31 de agosto habían fallecido 734 personas en las carreteras, 16 menos que en el mismo periodo del año anterior, un 2% menos.