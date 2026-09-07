Rescatan a un marinero herido que pescaba cerca de las islas Cíes

En el vídeo se puede ver el momento en el que Gardacostas de Galicia realizó la evacuación. Un momento de tensión, como todos los que implican trabajar contrarreloj, en este caso para lograr que este marinero llegase al centro médico lo antes posible. Y así fue. La rápida actuación de este equipo de profesionales logró, una vez más, que la situación terminase de la mejor manera posible.

Se trata de un hombre que sufrió un profundo corte en un brazo cuando se encontraba a bordo del palangrero Sempre Lagoal, que faenaba a unas 20 millas al oeste de las islas Cíes, en el Parque Nacional das Illas Atlánticas. El tripulante, de nacionalidad indonesia, recibió los primeros cuidados en el barco, pero, dada la magnitud de la herida, necesitó atención médica en tierra, por lo que finalmente se puso en marcha un dispositivo de evacuación aérea.

Rápida actuación de los servicios de emergencias

La emergencia se comunicó a las 17:04 horas. La tripulación del pesquero contactó con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Vigo para informar del accidente y solicitar el traslado del herido. En un primer momento, se recomendó al pesquero poner rumbo a puerto, pero el problema era que el Sempre Lagoal se encontraba en plena largada y todavía necesitaba alrededor de tres horas para poder dirigirse hacia tierra. Un tiempo que complicaba demasiado las cosas.

Ante la imposibilidad de solucionar la situación de otra manera, se activó la alternativa de la evacuación. Gardacostas de Galicia movilizó el helicóptero Pesca 1, que se desplazó hasta la zona. El marinero fue recogido del pesquero y trasladado directamente al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, donde quedó a cargo de los servicios sanitarios. Para ello, uno de los rescatadores bajó a la cubierta del barco y ayudó al herido a colocarse en la cesta que se utiliza en estos casos para poder subir al herido al helicóptero.

Gardacostas de Galicia difundió imágenes de la intervención, en las que se puede ver el dispositivo desplegado sobre la cubierta del pesquero durante la operación de rescate. Unas imágenes que siempre impresionan al comprobar lo complejos que son estos dispositivos y la profesionalidad de equipos que trabajan en total coordinación para solucionar situaciones difíciles como esta.