Hallan dos muertos flotando y 16 heridos en Tenerife por golpes de mar

Canarias se encuentra en prealerta por fenómenos costeros desde este viernes, por mal estado de la mar, con olas que podrán alcanzar hasta cuatro metros de altura y por vientos de fuerza seis. Este temporal de mar se ha llevado ya la vida de dos personas en las playas de Tenerife.

10 personas caen al agua por un golpe de mar

En la tarde de este sábado, 8 de noviembre, 10 personas han caído al agua por un golpe de mar en Puerto de la Cruz, y una de ellas ha fallecido. Eran las 15:00 horas, cuando los servicios de emergencias recibían el aviso de que varias personas habían caído al agua en el muelle de Puerto de la Cruz. Agentes de la Policía Local y otras personas que se encontraban en el lugar, rescataron a los afectados del agua y el cuerpo local de seguridad comprobó que una afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

El personal del Servicio de Urgencias Canarios, que desplazó cinco ambulancias al lugar, continuó trabajando por salvarle la vida, sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento. Además, otros tres afectados presentaban traumatismos de carácter grave y han sido derivados al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital del Norte de la isla. También han sido hospitalizados otros cuatro afectados con traumatismos de pronóstico moderado y otros dos de carácter leve.

Otra víctima mortal en El Cabezo de Granadilla

En la misma tarde de este sábado, en la playa de El Cabezo de Granadilla aparecía flotando el cuerpo sin vida de otro hombre, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes).

Los hechos ocurrían cerca de las 14:00 horas de este sábado, cuando los efectivos de emergencias recibían una llamada en la que se les comunicaba que se había sacado del agua a un cuerpo que estaba flotando. Mientras llegaban los servicios de emergencias, varios socorristas comenzaron a practicar maniobras de reanimación al cuerpo, ya que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Al llegar los Servicios de Urgencias Canarios intentaron reanimarlo pero no hubo resultado, por lo que minutos después se confirmaba su fallecimiento. Hasta el lugar de los hechos también se trasladaron la Policía Local y la Guardia Civil, esta última se encargó de realizar las diligencias judiciales correspondientes.

Seis heridos en otra playa de Tenerife

Por si esto no fuera suficiente, en la mañana de este mismo día, cerca de las 11:30h de la mañana, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibía otra llamada por un golpe de mar en la playa de San Roque de Las Bodegas, también en Tenerife, que había dejado a seis personas heridas tras ser arrastradas.

Según ha informado el 112 Canarias en su cuenta de Twitter, resultaron heridos tres hombres y tres mujeres, una de ellas tuvo que ser trasladada en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Canderlaria.

Otros cuatro heridos fueron trasladados en ambulancia, y el último afectado fue asistido en el lugar del accidente con lesiones leves.

Otro cadáver flotando en una playa de Santander

El pasado mes de octubre, los bomberos de Santander encontraban el cadáver de un buceador que aparecía flotando en aguas de la playa de La Maruca, cerca de una zona rocosa y juntos a sus utensilios de pesca. El fallecido era un hombre 67 años, vecino del barrio de Monte, según informaba el Ayuntamiento de Santander.

Hallan un cadáver en Puerto Banús

Hace tan solo una semana aparecía el cuerpo sin vida de otro hombre en Puerto Banús, Marbella. Según informaba Diario Sur, el cuerpo del joven había sido abandonado aún con vida, desde una embarcación que podría ser una 'narcolancha'.

Según la Guardia Civil, el hombre fue atendido fuera del agua por los servicios de emergencia pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y creen que la embarcación podría ser una 'narcolancha', ya que se acercó a la costa a la altura de Puerto Banús y después regresó a alta mar. Los agentes barajan la hipótesis de que se tratara de un incidente entre bandas rivales en el mar.

