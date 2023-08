Caos en los aeropuertos de Baleares por el fuerte temporal que ha azotado las islas

Las lluvias y los vientos huracanados de más de 120 kilómetros por hora han afectado al archipiélago. Caídas de árboles y calles inundadas acumulan ya alrededor de 360 incidencias. En los aeropuertos, la situación no mejora. Todos los vuelos han sido cancelados y los pasajeros hacen colas infinitas en los mostradores, buscando respuestas por parte de las aerolíneas.

Cientos de personas que tenían un vuelo reservado, ahora esperan sentados en el aeropuerto desde las 9 de la mañana. Comen donde pueden. María Ramón, una compañera de Antena 3, también se encuentra atrapada en Mallorca y asegura que la escena que viven es deplorable. Las aerolíneas no ofrecen apenas información a los pasajeros y las pantallas no funcionan. Hace unas horas la página ha confirmado la cancelación de los vuelos y la solución que les han dado es retrasar el vuelo al viernes. Salir del recinto no es una opción ya que las colas para coger un taxi son kilométricas y las carreteras están anegadas por el agua.

Las tormentas irán remitiendoaún pueden producirse chubascos ocasionales y dispersos, que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta. Lastemperaturas nocturnas bajarán de forma localmente notable respecto a la madrugada anterior, que han sido bastante altas; mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del oeste y noroeste con intervalos de fuerte hasta la mañana y por la noche.