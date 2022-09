Cientos de pasajeros abandonados por las aerolíneas tras las cancelaciones de vuelos provocadas por la tormenta 'Hermine'

La tormenta tropical 'Hermine' ha dejado múltiples consecuencias a su paso por las Islas Canarias. Entre los problemas derivados del ciclón destacan las cancelaciones y los graves retrasos que han sufrido varios vuelos entre las islas y la península.

Gran parte de los pasajeros se quejan de que ha habido "decenas de cancelaciones y pocas soluciones", denuncian que la actuación de las aerolíneas no ha estado a la altura. "Lo que no es entendible es que la compañía no haya dado ninguna solución y que nos haya dejado tirados a nuestra suerte", nos cuenta David Hernández, capitán del equipo de baloncesto en silla de ruedas Bsr Econy Ace Gran Canaria.

Tras cancelarles el vuelo a Gran Canaria, el equipo pasó alrededor de cinco horas tirados en el suelo del aeropuerto de Barajas, en Madrid, esperando una solución por parte de la aerolínea que operaba el vuelo. Sin embargo, la única respuesta que han recibido, aseguran, es que les reubican en un vuelo que sale mañana, dos días después de lo previsto. Pero no les han ofrecido un lugar donde alojarse hasta entonces: "Hemos tenido que costear nosotros, el club, la noche de hotel y los traslados".

No quieren un trato especial, recalcan, pero sí un poco de preocupación por parte de la compañía. Muchos de los jugadores tienen prótesis y todos requieren de unas condiciones de higiene mínimas que, recalcan, no incluyen estar horas en el suelo del aeropuerto. Ahora piden una solución digna y que la aerolínea se haga cargo de todos los gasto que han tenido que pagar de su bolsillo mientras la empresa "mira hacia otro lado".

Una pareja de afectados nos cuenta su situación

Marina y Albert viajaban a Barcelona desde Lanzarote, pero la compañía con la que viajaban les canceló el vuelo mientras, dicen, los de otras aerolíneas sí viajaron. Fueron de los pocos afortunados a los que la aerolínea les ofreció una habitación de hotel, porque según la misma no había capacidad para todos los pasajeros, aunque "en el hotel nos han dicho que sí tienen más habitaciones libres pero la gente ha tenido que reservarlas por su cuenta", nos cuenta Albert. Les han reubicado en un vuelo para el próximo 2 de octubre, pero, dicen, no saben si les pagarán todos los gastos de esta semana en la isla.

La misma compañía prometió a los pasajeros que viajaban a Tenerife Norte cubrir todos los gastos de su estancia en Valencia debido a la cancelación de su vuelo, nos cuenta Rebeca, una de las afectadas, sin embargo al llegar al hotel les dijeron que la única constancia que tenían era de darles una noche, y que hoy la aerolínea les ponía otro vuelo de vuelta, pero no ha sido así: "Esta mañana hemos estado esperando todos en el hall del hotel casi dos horas, no ha aparecido nadie".

Han intentado comunicarse con la compañía pero no lo han logrado, ahora tienen que esperar a que les reubiquen en los vuelos programados entre el día 28 de este mes y el próximo 3 de octubre, pero pagando todos los gastos de su bolsillo mientras no saben si recuperarán ese dinero, porque el tiempo, dicen, ya nadie se lo va a devolver.