Cae la principal red de introducción de billetes falsos en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a once personas en una operación que ha permitido desarticular a la principal red de introducción de billetes falsos en Cataluña, que, como mínimo, trajo 600.000 euros falsos procedentes de Italia durante el último medio año.



En rueda de prensa, el inspector jefe de la Policía Nacional Juan Buñuelos, jefe de la Brigada de Investigación del Banco de España, y el inspector de los Mossos d'Esquadra Antoni Mariscal, jefe del Área Central de Delitos Económicos, han destacado que la operación ha permitido incautar 114.000 euros en billetes falsos de 50, la mayor aprehensión de dinero falsificado en lo que va de año en España.



La red, que operaba desde hace al menos tres años en Cataluña, traía en autobús los billetes falsos de 50 euros desde Italia, donde los compraba a razón de 8 euros la unidad. Posteriormente, los revendía a otras organizaciones delictivas o a pequeños delincuentes para que los introdujeran en el mercado utilizando el modelo del goteo comprando productos de poco valor en pequeños comercios y supermercados.



El inspector jefe Juan Buñuelos ha lamentado las trabas administrativas para poder llegar al centro de falsificación de Italia y ha apuntado que el 70% del dinero falso que circula por España proviene del extranjero y que, de este porcentaje, el 60% procede de Italia, país que se ha convertido en el principal suministrador de euros falsos de Europa.



Entre los detenidos, cinco de los cuales han ingresado en prisión, figura el supuesto jefe de la red de distribución, que fue arrestado el pasado 29 de noviembre en la Estación del Norte de Barcelona, donde llegó en autobús procedente de Nápoles acompañado por otro miembro de la red y cargado con bolsas con zapatos para estrenar en las que ocultaba 110.700 euros falsos.



Buñuelos ha subrayado la alta calidad de las falsificaciones, hasta el punto de que están calificadas como "peligrosas" por las instancias europeas, aunque ha apuntado que las copias podrían ser advertidas fácilmente por los ciudadanos si siguieran el consejo de "tocar, mirar y girar" el billete y compararlo con uno legal.



El responsable de la Policía Nacional ha destacado que se trata de la mayor incautación de dinero falso en lo que llevamos de año en España, ya que supone cerca del 15% de los euros falsificados incautados en el país durante 2012.



No obstante, Buñuelos ha indicado que este año ha caído en España un 40% la incautación de billetes falsos -la mayoría de 20 y 50 euros- respecto al año anterior, lo que ha atribuido a la fructífera actuación policial contra las redes de distribución a lo largo de los últimos años.



La operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, dirigida por el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se inició hace seis meses al detectarse un aumento de la presencia de billetes falsos entregados a comercios, especialmente en el área de Barcelona pero también en el conjunto de Cataluña y ocasionalmente en localidades del litoral español.



Las pesquisas policiales permitieron descubrir que la red estaba operativa desde hace unos tres años, aunque sólo se han podido recabar pruebas de los últimos seis meses, en los que se ha determinado que introdujeron desde Nápoles, en tres o cuatro viajes en autobús, al menos 100.000 euros al mes.



Los cinco principales miembros de la organización son de nacionalidad ghanesa y residían en Martorell (Barcelona), donde se movían por barrios con una fuerte presencia de inmigrantes de origen africano y disimulaban su alto poder adquisitivo para no ser descubiertos.