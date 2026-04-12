Un cactus de 1.500 años pide ayuda: fue un regalo de México a la Expo del 92

Un cactus de 15 siglos de antigüedad está en estado crítico. Este tesoro botánico se encuentra en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Con 15 metros de altura, 18 toneladas y 1.500 años de vida, es un regalo que llegó para la Expo del 92 que no se encuentra en su mejor momento, entre otras cosas por haberse llenado de losetas la zona verde en la que fue colocado hace 34 años.

Esta circunstancia ha sido denunciada por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), que solicita ayuda para conservarlo y que no se pierda. Además de su elevada edad, la planta espinosa pasó toda una odisea hasta ser colocado en su actual emplazamiento, cuando fue traída desde México.

Un ejemplar único en Europa

En nombre de la Adepa, Juan Cobano ha explicado a EFE que se trata de un ejemplar "único en Europa" que actualmente "tiene un aspecto demasiado triste, por tener un problema de asfixia de raíces". Esta situación se debe a que en su día se ubicó en una zona verde, que en 2017 se convirtió en un suelo enlosado para que un edificio, ahora abandonado, tuviese plazas de aparcamiento.

Un traslado con muchos problemas

La antigüedad y el valor simbólico de la planta son indudables, así como todo el trabajo que llevó su transporte a Sevilla, ya que su altura y su peso dificultaron la labor en 1991.

El cactus fue seleccionado en el Valle de los Gigantes, en Mexicali, y su traslado comenzó el 14 de diciembre de 1991, con el fin de que estuviera a tiempo en Sevilla el 20 de abril, día de la inauguración de la Expo’92. Tras varias protestas en el país mexicano que incluso provocaron la paralización del traslado, finalmente se retomó con tres enormes grúas el 17 de marzo de 1992, que lo depositaron en un tráiler de treinta ruedas, hasta llegar vía avión a Sevilla el 23 de marzo.

Finalmente, fue situado en una zona verde junto al Pabellón de México, pero ahora, Cobano lamenta que necesita cuidados para seguir siendo un emblema vivo, como "ampliar el espacio verde en el que está, quitando todo el hormigón que hay a su alrededor", e insiste que cuando llegó "todo era una plaza verde". El portavoz de Adepa asegura no entender porque en 2017 "hormigonaron" el suelo, y rodearon el árbol "de una plaza muy dura de cemento, y esta joya se ha arrinconado", además que le falta mantenimiento, "y ubicar mejor los tensores con los que cuenta, que originalmente estaban más altos de su ubicación actual".

Actos vandálicos con navajas y punzones

Juan Cobano explica otros problemas que sufre esta enorme planta, como los derivados del vandalismo que con punzones o navajas, se han dejado grabados algunos mensajes. Adepa reclama por ello "una valla de hierro alrededor, y que en su base tenga rosales tipo sevillanos, para que impida un poco saltarse" y llegar a la planta. Además piden que todo el emplazamiento sea completado con un cartel que explique la importancia del cactus, ya que no hay nada que indique la importancia que tiene. Si "se diera más información, seguro que lo miraríamos de otra forma que hasta ahora, que es llegar aquí y ver solamente hormigón", afirma Cobano.

El cactus ha sobrevivido hasta 2026 gracias a que necesita pocos cuidados para vivir. Incluso tiene reservas para varios meses con el agua que ha caído sobre Sevilla el pasado invierno.

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