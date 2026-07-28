Agricultores explican la peligrosidad de la maquinaria pesada en zonas con riesgo de incendio: "Pueden originarlo igual que un coche por la carretera"

El fuego de Ávila comenzó en Burgohondo debido a que un vecino utilizó maquinaria pesada, lo cual está prohibido en todas las zonas con riesgo de incendio mientras dure la emergencia nacional, tal y como ha recordado el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido acompañar a un grupo de agricultores para conocer cómo ese tipo de máquinas pueden ser el origen de un grave incendio.

"Capaces de originar un incendio igual que un coche"

Ahora, donde debería escucharse el motor de cosechadoras, solo se oye silencio. El ruido de la maquinaria agrícola ha cesado. El agricultor Mario Murillo nos explica que "estas máquinas son capaces de originar un incendio igual que un coche que va por la carretera".

Sin alternativas

Los agricultores denuncian que la decisión de prohibir el uso de la maquinaria agrícola les deja sin alternativas, pues "estas máquinas trabajan en verano que es cuando la planta está seca y hace calor, y es cuando se trabaja bien". Desde hace años, trabajan con estrictos protocolos de prevención al ir "dotadas de mochilas antiincendios, batefuegos, sistema de limpieza, que las limpiamos todas las mañanas".

Además, critican que la normativa genera dudas. Mónica Álvaro, vicesecretaria UPA Madrid, defiende que "la determinación es por municipios ,tiene una escala de riesgo y cada escala establece unas medidas preventivas diferentes". Reclaman más medios para evitar incendios sin detener por completo la campaña. Álvaro explica que "el agricultor o el que cosecha no se puede hacer cargo de que el Estado no tenga bombas de agua o medios de extinción en los pueblos". Aseguran que con las máquinas inmovilizadas las pérdidas solo crecen.

Durante la pasada noche, los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche para tratar de consolidar el perímetro de los principales focos antes de la llegada de una nueva ola de calor, prevista para este miércoles, que podría dificultar de nuevo las labores de extinción.

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