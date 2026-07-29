Efemérides de hoy 29 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 29 de julio?

El 29 de julio de 1883, nace Benito Mussolini, ideólogo y fundador del fascismo italiano. Hijo de un herrero anarquista y una maestra, Mussolini estuvo ligado a la política desde su más temprana juventud. Militó en el Partido Socialista Italiano, donde adquirió gran relevancia al ascender en el escalafón de la agrupación. Pero sus ideas nacionalistas, sumado a que era partidario de que Italia combatiera en la Primera Guerra Mundial, llevó a sus compañeros militantes a expulsarle del partido en 1914. Benito Mussolini se alistaría y lucharía en el frente hasta 1917, momento en el que sería herido y dado de baja. Tras el final de la guerra, el coste para Italia fue demasiado elevado, entrando en una profunda crisis. A su regreso, comenzó a gestar el germen de una de las ideologías más relevantes del siglo pasado: el fascismo.

Tras crear el Partido Nacional Fascista, su popularidad en Italia ascendió hasta el punto que el 29 de octubre de 1922 el mismo Víctor Manuel III, rey de Italia, le encargaría formar gobierno tras la “marcha de las camisas negras” sobre Roma. Como presidente del Consejo de Ministros, establecería una legalidad altamente represiva apoyada en las milicias fascistas. Su política exterior le hizo un aliado clave de la Alemania nazi de Adolf Hitler y del Imperio japonés de Hirohito, formando así “el Eje”. Los objetivos expansionistas y ultranacionalistas de la alianza iniciarían la Segunda Guerra Mundial, el primer clavo que determinaría el destino de Italia. Tras el desarrollo del conflicto (donde llegó a ser capturado para después ser liberado por los alemanes), Mussolini acabaría siendo fusilado por la resistencia italiana el 28 de abril de 1945, días antes del final de la guerra en el frente europeo.

Un 29 de julio, pero de 1993, la Corte Suprema de Israel absuelve de todos los cargos por crímenes de lesa humanidad a John Demjanjuk. La decisión revocó unánimemente la sentencia a muerte dictada en 1988 por un tribunal de Jerusalén, el cual lo había identificado como “Iván el Terrible”, un sádico guardia ucraniano del campo de exterminio de Treblinka. La corte israelí se basó en el principio de la duda razonable, ya que la contradicción de distintas pruebas en la identificación de Demjanjuk puso en jaque la sentencia inicial. La Corte Suprema accedió a varios documentos del extinto KGB; según estos registros oficiales soviéticos, el verdadero apellido de “Iván el Terrible” era Marchenko, además de que las descripciones físicas guardadas en los archivos no coincidían con el acusado.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de julio?

1836.- Inauguración del Arco del Triunfo de París.

1907.- El coronel británico Robert Baden-Powell funda los "boy scouts".

1921.- Hitler se convierte en el líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Partido Nazi)

1954.- Se publica "La Comunidad del Anillo", primer volumen de la trilogía "El Señor de los Anillos" de J.R.R Tolkien.

1960.- EE. UU. hace público el proyecto Apolo para viajar a la Luna.

1965.- Se estrena en Londres la película de los Beatles "Help".

1981.- Boda del Príncipe Carlos de Inglaterra con Diana Spencer.

1990.- Mongolia celebra las primeras elecciones Multipartidistas de su Historia.

1994.- El exlíder socialista y ex primer ministro italiano, Bettino Craxi, es condenados a ocho años y medio de prisión por corrupción.

1998.- El Tribunal Supremo condena a la dirección de Interior del primer Gobierno socialista por organizar, autorizar y financiar en 1983 el secuestro de Segundo Marey.

2019.- El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, conocido como Operación Chamartín, tras 26 años de bloqueo.

¿Quién nació el 29 de julio?

1905.- Robert Ricci, diseñador y empresario francés.

1931.- Jorge Edwards, escritor y diplomático chileno.

1939.- Terele Pávez, actriz española.

1951.- Cristina Narbona, política española.

1951.- Santiago Calatrava Valls, arquitecto español.

1957.- Enrique Sierra, músico español.

1981.- Fernando Alonso, piloto español de Fórmula 1.

¿Quién murió el 29 de julio?

1856.- Robert Schumann, compositor alemán.

1890.- Vincent Van Gogh, pintor holandés.

1983.- Luis Buñuel, cineasta español.

1994.- Dorothy Hodgkin, única mujer británica en lograr un Nobel en Química.

2009.- Gayatri Devi, última maharaní de Jaipur (India).

2016.- José Menese, cantaor flamenco.

2019.- Guillermo Mordillo, dibujante argentino.

¿Qué se celebra el 29 de julio?

Hoy, 29 de julio, se celebra el Día Internacional del Tigre.

Horóscopo del 29 de julio

Los nacidos el 29 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 29 de julio

Hoy, 29 de julio, se celebra santa Serafina de Galicia y san Eugenio.